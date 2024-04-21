Washington'da kritik temaslar, MB Başkanı Karahan'dan önemli görüşme

Dünya Bankası ile IMF toplantılarına katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan Washington'da Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yetkilileri ile bir araya geldi.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Dünya Bankasının Avrupa ve Orta Asya bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde ile IFC Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü Wiebke Schloemer'in katıldığı görüşmede TCMB Başkanı Karahan'a, TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan eşlik etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Amerika Birleşik Devletleri'nde Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları'na katılmak üzere geçtiğimiz günlerde ABD'ye gitti. Karahan ABD'de önemli temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

22 Nisan'da yatırımcı toplantısı

Şimşek ve Karahan IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılacak. Bu kapsamda ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Bakan Şimşek'in, 22 Nisan'da da New York'ta yatırımcı toplantısına katılması bekleniyor.

Görüşmelerde uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları, orta vadeli programdaki hedef ve reformlar anlatılacak. Katılımcılar fırsatları değerlendirmeye davet edilecek. Uzmanlar görüşmelerin Türkiye'ye fon akışını hızlandırması açısından önemli olduğunu ifade ediyorlar.