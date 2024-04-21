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81 ilde uyuşturucu operasyonu: 194 gözaltı

81 ilde uyuşturucu operasyonu: 194 gözaltı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 81 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-13' operasyonlarında 45 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 194 kişi de yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarından, 4 bin 289 ekip, 14 bin 108 personel ve 196 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 81 ilde 'Narkoçelik-13' operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar sonucu 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 194 şüpheli ise yakalandı.

Düzenlenen operasyonlarda Ankara’da 40 kilogram esrar ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı. İstanbul’da ise 7 kilogram kokain ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Jandarma tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkoçelik-13' Operasyonlarında; 45 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 194 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Uyuşturucu satıcılarının aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

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