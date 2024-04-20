Abdullah Avcı, yıldız isme sahip çıktı

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

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Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u Enis Destan ve Nicolas Pepe'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye ilişkin Abdullah Avcı, "Geçen Sivasspor maçından çıkmamız lazımdı. Oyunun ilk yarısını çok iyi oynadığımız bir maçı kaybettik. Buraya geldiğimizde, iştahlı ve seyircisinin desteğiyle oynayan bir takım. Oyunun bütününde çok doğru organizasyonlar yaptık. Yapamadığımız alanlarda basit top kayıpları yaptık. Ciddi bir şey vermedik oyunun içinde." dedi.

"UĞURCAN, BU ÜLKENİN EN İYİ KALECİLERİNDEN BİRİ"

Maç içinde yedikleri gol sonrası Uğurcan'a kızdığı anlar için de konuşan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü,

"O pozisyonda kızdım. Öne oynamamız gerekiyordu. Uğurcan bu ülkenin en önemli kalecilerinden biri. Maç öncesinde de söylediğim gibi hedefimiz üçüncülük. En yakın rakibimizden 4 puanda olduğumuz süreci iyi bitirdik diye düşünüyorum. En iyi şekilde çarşambaya kadar fiziksel ve zihinsel toparlanma yapmamız gerekiyor. Trabzonspor'un kenetlenme zamanı. Kayserispor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."