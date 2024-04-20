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IMF Başkan Yardımcısı, Şimşek ile fotoğraf paylaştı

IMF Başkan Yardımcısı, Şimşek ile fotoğraf paylaştı

IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile fotoğraf paylaştı. Gopinath, yaptığı paylaşımda "mükemmel sohbet" ifadesinde bulundu.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gopinath ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir araya geldi.

Görüşmenin Gopinath, sosyal medya platformu X'te Bakan Şimşek ile verdiği pozu "Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye'nin ve dünyanın görünümü üzerine mükemmel sohbet" sözleriyle paylaştı.

TÜRK EKONOMİSİNE YÖNELİK KIRILGANLIKLAR AZALDI

IMF, Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Avrupa bölgesi ekonomilerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

KAMMER, DEPREME DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye ekonomisine ilişkin bir soru üzerine Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, geçen yılın ortalarında Türkiye'de bir politika değişikliği gördüklerini, parasal tarafta ciddi bir sıkılaşma ve mali tarafta deprem nedeniyle artan harcamaları karşılamak da dahil olmak üzere mali konsolidasyon olduğunu söyledi.

KIRILGANLIK AZALDI

Kammer, o tarafta bazı başarılar gördüklerini belirterek, dezenflasyon tarafındaki başarıların ise uzun zaman alacağını dile getirdi. Kammer, "Ancak bu politika ortamı sayesinde Türk ekonomisine yönelik kırılganlıklar azaldı." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile dün görüştüklerine işaret eden Kammer, Şimşek'in "reformların uzun vadeli bir program olduğuna" dikkati çektiğini, bu programın yürütüleceğini söylediğini aktardı.

"ENFLASYON KALICI OLARAK DÜŞECEK"

Kammer, "Programın kırılganlığı daha da azaltması, enflasyonu zaman içinde kalıcı bir şekilde düşürmesi ve aynı zamanda yatırım için gerekli ortamı yaratması bekleniyor. Böylece büyüme modelinde bir değişime ve büyümenin yeniden dengelenmesine sahip olunacak." diye konuştu.

Türkiye'de yeni bir IMF programına ihtiyaç olup olmadığına ve bu konuda Türk yetkililerle görüşülüp görüşülmediğine dair soruya da Kammer, "Öncelikle yürürlükteki reform programını destekliyoruz. Biz de Türkiye'ye oradaki ekonomi ekibinin izlediği programı tavsiye ederdik. Türkiye'yi desteklemeye yönelik herhangi bir IMF programına ilişkin görüşme yok." şeklinde yanıt verdi.

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