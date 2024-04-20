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Süleyman Hilmi Tunahan'ın kızı tesettüre riayet etmemiş yorumları kızdırdı

Süleyman Hilmi Tunahan'ın kızı tesettüre riayet etmemiş yorumları kızdırdı

Süleymancılar cemaatinin rahmetli lideri Arif Ahmet Denizolgun'un da yeğeni olan eski AK Parti milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, Süleyman Hilmi Tunahan'ın kızı olan babaannesi ile fotoğrafına gelen tesettür eleştirilere yanıt verdi.

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Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin kızı olan babaannesine yönelik tesettür eleştirileri, aynı zamanda torunu eski AK Parti milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun'un tepkisini çekti.

Denizolgun, fotoğrafı "Dedem, Üstazımız Süleyman Hilmi Tunahan K.S Hazretlerinin küçük kerimesi, yani kızı olan Babaannem ile ilgili paylaştığım biraz önceki yazımın sonunda yer alan, link kısmından girildiğinde ayrı bir yazıya götüren, 27 Mayıs 2023 tarihli paylaşımımda yer alan fotolarla ilgili olarak çok soru gelmesine binaen; Babaannemin üst tarafında bulunan yukarıda ki benim, aşağıdaki çocuk da; Ali Erhan Kurişii'dir. Tüm Dünya Kamuoyuna; Saygı ve Hürmetlerimle arz ederim." yazısı eşliğinde paylaştı.

Sosyal medya hesabından Tunahan'ın küçük kızı ve babaannesi ile olan fotoğrafını paylaşan Denizolgun, "Evliya kızı olan babaanne'niz bile farz olan tesettüre riayet etmemiş. İşte Süleymancılık budur .! Ve bu kadardır. Belki birilerinin dediği gibi kabbalacılıktır. Doğrusunu ALLAH bilir." yorumlarına yanıt verdi.

Denizolgun, "Ama Üstazımızın K.S Aile fertlerine; eleştiriyi yanlış yapmanızın, sadece size ve ailenize manen zarar getireceğini hatırlatmak isterim. Vebal alırsınız, çok büyük günah alırsınız noktasından, sizin adınıza çok üzülürüm." dedi.

Denizolgun ayrıca "Ehli Sünnet itikadında türban diye birşey yoktur. Başörtüsü veya çarşaf vardır. Üstazımızın K.S zevcesi; Hafize Sultan Nenemiz çarşaflıydı. Üstazımız; sakallı, sarıklı, ama dikilmiş takım elbiseliydi." ifadelerine yer verdi.

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