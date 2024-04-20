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Fehmi Koru, AK Parti'ye yakın yazarların aksine iddialı konuştu değişim olacak mı?

Fehmi Koru, AK Parti'ye yakın yazarların aksine iddialı konuştu değişim olacak mı?

Fehmi Koru, seçim yenilgisinin ardından AK Parti'de değişim olacağı beklentisine katılmadı. Yönetim kademelerinde değişim yaşanmayacağını yazan Koru, iddiasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dayandırdı.

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31 Mart seçimlerinin ardından AK Parti'de sorumlular aranıyor. Seçim yenilgisinin hesabının kimlere kesleceği üzerine tartışmalar sürerken, farklı bir değerlendirme Fehmi Koru'dan geldi.

Koru, iktidara yakın iktidara yakın yazarların aksine parti yönetiminde büyük değişim yaşanmayacağını öne sürdü.

Değişim olmayacağını Erdoğan'ın sözlerine bağladı

"Haber alabilecek kaynağım yoksa, hükümette ve AK Parti yönetim kademelerinde köklü bir değişim yaşanmayacağını nereden biliyorum?" diye soran Koru, cevabını da böyle paylaştı:

"Bizzat AK Parti genel başkanı Tayyip Erdoğan’dan… Tayyip Bey, önce partisinin MKYK’sını topladı, yöneticilerle görüştü. Ertesi gün Meclis grubunda milletvekilleriyle buluştu. Orada yaptığı konuşmada, seçimden ‘Cumhur İttifakı’ olarak zaferle çıktıklarını söyledi.

Oylarının yüzde 40.5 olduğunu da duyurdu aynı konuşmada. Zaferle çıkılan seçimden sonra ‘kelle’ alınır mı? Dahası da var.

İkisi dışında hepsi yeni isimler

Hükümette yer alan isimler geçen yılın mayıs ayında yapılan genel seçim sonrasında tek tek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçilerek bakan atanmışlardı; ikisi dışında hepsi yeni isimler… Eskiden devam eden iki bakan da başarılı oldukları için hükümetteki yerlerini korudular.

Bakanların hepsi, on ay önce başarılı bulunmuş veya başarılı olacakları düşünülmüş kişiler…

6 ay önce seçildiler

Parti yönetimine gelince… AK Parti yönetiminde yer alanlar 7 Ekim 2023’te yapılan 4. olağanüstü kongrede bulundukları görevlere seçildiler. O tarihin üzerinden sadece altı ay geçti. 

Yeniden bir olağanüstü kongre mi toplanacak? Sanmıyorum.

TBMM’deki başkan, başkan vekili, grup başkanvekilleri de genel seçim sonrasında bulundukları görevlere getirildiler. On ay önce."

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