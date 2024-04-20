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Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Özgür Özel görüşmesine dair dikkat çeken yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Özgür Özel görüşmesine dair dikkat çeken yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesi bekleniyor. Tarih henüz belli değil... Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Erdoğan-Özel görüşmesine dair bugün kaleme aldığı yazısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" açıklaması yapmıştı.

CHP lideri Özel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyeceklerini söyledi ve "Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil. Son seçimin birinci partisinin genel başkanının, bir önceki seçimlerde cumhurbaşkanlığına seçilmiş olan Sayın Erdoğan’la yapacağı görüşmedir” dedi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bu kritik görüşmeye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Hakan şunları kaydetti:

Erdoğan / Özel buluşması

- Siyasetin normalleşmesine yol açacak.

*

- İktidar / Muhalefet diyaloğunun gelişmesini sağlayacak.

*

- Özgür Özel’in siyasette lidere dönüşmesini hızlandıracak.

*

- Erdoğan’ın rakibini tanıyıp tartması fırsatını sunacak.

*

- Temel sorunlara birlikte çözüm arama kültürü oluşturacak.

*

- Ulusal çıkarlar gereği ortak tepkilerin oluşmasına fırsat verecek.

*

- Yeni bir siyaset dili ve üslubuna zemin hazırlayacak.

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