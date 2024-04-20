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CHP'li belediyelerde Arapça tabelaların kaldırılmasının asıl sebebi çok konuşulacak!

CHP'li belediyelerde Arapça tabelaların kaldırılmasının asıl sebebi çok konuşulacak!

Seçimlerin ardından CHP’li belediyelerin olduğu il ve ilçelerde Arapça yazılı tabelalar kaldırılıyor Yazar Fuat Uğur, asıl sebebin Kur'an harflerini görmek istememeleri olduğunu iddia etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki belediyeler Arapça yazılı tabelalara yönelik harekete geçti.

Bursa, Kilis, İzmir ve Uşak’taki Arapça tabelalar zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

CHP'li başkanların İngilizce tabelalara dokunmaması tartışma konusu oldu.

Sadece Arapça tabelaların hedef seçilmesinin nedenine dair yazar Fuat Uğur'dan çarpıcı bir iddia geldi. Uğur, bugünkü yazısında asıl sebebi böyle açıkladı: 

"Asıl sebep Kur'an harflerini görmek istememeleri"

"Evet, çok açıklıkla söylüyorum.

Bu belediye başkanları Arapça tabelaları indirirken kafalarındaki asıl sebep KUR’AN HARFLERİNİ görmek istememeleri. İslamiyet’in kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in harflerini tabelalarda gördüklerinde sarımsak görmüş zombi gibi çığlık atmaları bu yüzden.

"Batı’dan gelenlere karşı değiller"

Rus ve Ukraynalı göçmenlere, Batı’dan gelenlere karşı değiller. Hatta İran’dan gelenlere de. Çünkü oradan gelenlerin yüzde 80’i seküler ve ülkemize geçer geçmez başörtülerini atıp açılıp saçılan türden.

Arap, Afgan sığınmacılar ise çoğunlukla İslamiyet’e bağlılıklarını kılık kıyafetleriyle sergileyen insanlar oldukları için Tanju Özcanların, Ümit Özdağgillerin hedefindeler."

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