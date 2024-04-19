Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Emekliler için özel çalışma

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyleyerek, "Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmalar tamamlandığında toplumla paylaşılacak" dedi.

Abone ol

Cummhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz AHaber'de gündeme ilişkin soruları cevaplandırıyor.

Yılmaz, İsrail'in Filistinlilere soykırım politikası ve İsrail-İran gerilimi ile ilgili olarak, Gazze'de ateşkesin sağlanması gerektiğini ifade ederek, "İsrail-İran gerilimi Gazze'de yaşananları gölgelememeli" dedi.

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin bölgesel çatışma olmaması için mücadele verdiğini kaydetti.

IMF SPEKÜLASYONLARINA NOKTAYI KOYDU

'IMF' spekülasyonlarına noktayı koyan Cevdet Yılmaz, "Kesinlikle IMF ile masaya oturulması söz konusu değil" dedi. Ekonomide yol haritasının netleştiğini ifade eden Yılmaz, adımları hayata geçirdiklerini ve seçimsiz 4 yılın çok değerli olduğunu söyledi.

Cevdet Yılmaz cari açığın yarı yarıya azaldığını belirtti ve "Türkiye'nin döviz ihtiyacı düştü" dedi.

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Yılmaz, "Enflasyonu düşürmeye kararlıyız, geçmişte de bunu yapabilmiş bir kadroyuz. Bu bir süreç. Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta enflasyon düşecek." ifadelerini kullandı.

Fahiş fiyatlarla mücadele konusuna özel parantez açan Cevdet Yılmaz, yasal önlemlerin alınacağını ve yaptırımların caydırıcı hale geleceğini belirtti.

"EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYİZ"

Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyleyen Cevdet Yılmaz, "Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmalar tamamlandığında toplumla paylaşılacak, 16 milyon emeklimiz var. Çalışan sayısını artırmamız lazım ki bu dengeyi gerçekleştirelim. Bu yönde de umut verici gelişmeler var, istihdam artışı var." dedi.

"Filistin davasının arkasındayız" diyen Cevdet Yılmaz, "İsrail'le ticareti daraltıcı çok kapsamlı kararlar aldık." diye konuştu.