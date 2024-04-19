BIST 9.693
DOLAR 32,58
EURO 34,79
ALTIN 2.510,10
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan, Olympiakoslu futbolcu için transfer açıklaması

Trabzonspor'dan, Olympiakoslu futbolcu için transfer açıklaması

Trabzonspor, Olympiakos'un Yunan futbolcusu Giorgos Masouras'ın transferiyle ilgili iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Abone ol

Trabzonspor, Giorgos Masouras'ın transfer edileceği yönündeki iddiaları yalanladı. Bordo mavililer iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Giorgos Masouras’ın kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen futbolcu ile ilgili kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Masouras, Olympiakos'un Fenerbahçe'yi penaltılar sonucunda 3-2'lik skorla Konferans Ligi'nden elediği karşılaşmada penaltı golü de atmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş - Ankaragücü / Canlı yayın
Beşiktaş - Ankaragücü / Canlı yayın
IMF'den Türkiye açıklaması: Görüşme yapılmadı
IMF'den Türkiye açıklaması: Görüşme yapılmadı
Diyarbakır’da meclis toplantısında bayrak krizi: Görüntülere rağmen reddettiler
Diyarbakır’da meclis toplantısında bayrak krizi: Görüntülere rağmen reddettiler
Çin'den sosyal medyaya darbe! Popüler uygulamalar mağazadan kaldırıldı
Çin'den sosyal medyaya darbe! Popüler uygulamalar mağazadan kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı ile görüştü
ÖSYM tarafından hafta sonu 4 sınav gerçekleştirilecek
ÖSYM tarafından hafta sonu 4 sınav gerçekleştirilecek
Bakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile görüştü
Bakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile görüştü
Azerbaycan 'Tarihi bir olay' diyerek duyurdu!
Azerbaycan 'Tarihi bir olay' diyerek duyurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle dolandırıcılık girişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle dolandırıcılık girişimi
Baykar Türk askeri pratiğine damga vurdu!
Baykar Türk askeri pratiğine damga vurdu!
Galatasaray’da 5 imza birden! Sözleşmeler yenilendi
Galatasaray’da 5 imza birden! Sözleşmeler yenilendi
Meteoroloji 3 kritik bölge için uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir etkilenecek
Meteoroloji 3 kritik bölge için uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir etkilenecek