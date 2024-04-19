Trabzonspor'dan, Olympiakoslu futbolcu için transfer açıklaması

Trabzonspor, Olympiakos'un Yunan futbolcusu Giorgos Masouras'ın transferiyle ilgili iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

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Trabzonspor, Giorgos Masouras'ın transfer edileceği yönündeki iddiaları yalanladı. Bordo mavililer iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Giorgos Masouras’ın kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen futbolcu ile ilgili kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Masouras, Olympiakos'un Fenerbahçe'yi penaltılar sonucunda 3-2'lik skorla Konferans Ligi'nden elediği karşılaşmada penaltı golü de atmıştı.