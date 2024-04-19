Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle dolandırıcılık girişimi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi kullanılarak "oltalama" yöntemiyle yapılan bir dolandırıcılık girişimini ifşa ederek vatandaşları uyardı.

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Vatandaşların parasını sömürmek için her geçen gün yeni bir yöntemle ortaya çıkan dolandırıcıların bir oyunu daha ifşa oldu. Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi dolandırıcıların yeni yöntemini duyurarak vatandaşları uyardı.

ERDOĞAN'IN SESİNİ KULLANIYORLAR

Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) adı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesi kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bunun dolandırıcıların 'oltalama' ismi verdiği yeni yöntemi olduğu duyurarak bu gibi reklamlara itibar edilmemesi konusunda paylaşımda bulundu.

DMM'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

Bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) adı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sesi kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık girişimidir.

Bu ve benzeri internet siteleriyle kişisel bilgilerinizi paylaşmayınız. Dijital mecralarda, 'para kazandırma' vaadiyle yürütülen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmeyiniz.

Resmi kurum ve kuruluşların internet sayfalarından yapılan açıklamaları takip ediniz.

BOTAŞ UYARI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin kullanılarak yapılan dolandırıcılık yöntemiyle ilgili geçtiğimiz yıl BOTAŞ bir uyarı yayınlamıştı.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

Son günlerde bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere, eski ve yeni üst düzey bürokrat ve yöneticilerin ses ve görüntüleri ile birlikte KURULUŞUMUZUN ADI, LOGOSU VE GÖRSELLERİ kullanılarak “yatırım fırsatı” adı altında BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİ ile karşılaşılmaktadır.

Yapay zekâ marifeti ile birçok haber kanalı ile resmi kurumun internet sayfalarının birebir kopyası oluşturularak ve inandırıcılığı artırmak amacıyla Kuruluşumuz üst düzey yöneticilerinin isim ve görsellerinin de kullanıldığı bu içerikler tamamen gerçek dışıdır.

BOTAŞ yüzde yüz kamu sermayeli bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. Resmî web adresi “http://botas.gov.tr” olan Kuruluşumuzun herhangi bir HİSSE SATIŞI ya da vatandaşlarımızın doğrudan katılabileceği bir YATIRIM PLANI kesinlikle SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.

Bahse konu hesaplar ve internet sitelerine karşı gerekli tüm yasal işlemler ivedilikle başlatılmış olup, VATANDAŞLARIMIZIN bu tür gerçek dışı duyurulara ve dolandırıcılık girişimlerine İTİBAR ETMEMESİ hususunu kamuoyuna saygıyla duyururuz.