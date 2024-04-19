Migros'tan "Migros 23 Nisan Çocuk Tiyatrosu Şenliği"

Migros geleneksel "23 Nisan çocuk tiyatrosu" perdelerini 28. kez çocuklar için açıyor

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Migros, kolajen içeren kozmetik ürünlerini Voop markasıyla raflarına taşıyor. Migros, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı geleneksel 'Migros 23 Nisan Çocuk Tiyatrosu Şenliği'yle kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Migros, Devlet Tiyatroları iş birliğiyle 22-28 Nisan'da gerçekleştirilecek olan 'Migros 23 Nisan Çocuk Tiyatrosu Şenliği' bu yıl 28. kez çocukları tiyatroyla buluşturacak.

Şenlik kapsamında Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Sivas, Trabzon ve Van'daki 12 sahnede 12 farklı çocuk oyunu sergilenecek.

Migros mağazalarından alınan ücretsiz rezervasyon fişleri, Devlet Tiyatroları gişelerinden bilete çevrilerek seçili çocuk oyunları izlenebilecek.

Çocukların kültür ve sanat gelişimlerine katkıda bulunmak ve onlara armağan edilen bu önemli günü neşe içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla 11 ildeki binlerce çocuğu konuk edecek olan şenlik için Migros mağazalarından alınan ücretsiz rezervasyon fişleri, Devlet Tiyatroları gişelerinden ücretsiz olarak bilete çevrilebiliyor.

Program kapsamında; Kral Olmak İstemeyen Arslan, Peter Pan, Kırmızı Küre, Orfin'in Müzik Kutusu, Harikalar Mutfağı, Sihirli Lamba, Sayı Dedektifleri, Masal Treni, Dünyanın Eski Zamanlarında, Pofu, Lyorobotonlu Kaplumbağa Silva ve Denizkızı ve Sevimli Korsanlar oyunları sahnelenecek.