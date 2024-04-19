Erdoğan'ın Fenerbahçe esprisi AK Parti MKYK toplantısına damga vurdu!

AK Parti'nin önceki gün yapılan MKYK toplantısına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçe ile ilgili esprisi damga vurdu. Kulislerde konuşulanlara göre Fenerbahçe'yi bıraktığını söyleyen Erdoğan, "Milli takımı tutuyorum" dedi.Abone ol
AK Parti'de önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında 31 Mart yerel seçimlerinde alınan sonuçlar ele alındı.
Ekonomideki ve parti içindeki meselelerin de masaya yatırıldığı toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçe esprisi damgasını vurdu.
Koyu Fenerbahçe taraftarı olmasıyla bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, spordaki gelişmelerin de konuşulduğu MKYK toplantısında Fenerbahçe'yi bıraktığını söyledi.
Yeni Şafak'ın haberine göre; Erdoğan'ın toplantıda "Ben artık Fenerbahçeli değilim. Milli Takım'ı tutuyorum" şeklinde espri yaptığı öğrenildi.