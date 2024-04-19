BIST 9.458
DOLAR 32,59
EURO 34,78
ALTIN 2.498,57
HABER /  GÜNCEL

Yatırımcılar dikkat! İsrail İran'ı vurdu, altından yeni rekor geldi

Yatırımcılar dikkat! İsrail İran'ı vurdu, altından yeni rekor geldi

Orta Doğu'da gerilim giderek artarken jeopolitik riskler piyasaları etkiliyor. İsrail'in İran'a saldırısının ardından uluslararası piyasalarda sabah saatlerinde altının ons fiyatı 2 bin 415 dolara çıkarak rekor kırdı. Gram altın ise 2 bin 552 liraya yükselerek tarihi seviyeyi gördü.

Abone ol

İran-İsrail gerilimi 1 Nisan itibarıyla arttı. İran, Şam'daki konsolosluğuna düzenlenen ve aralarında generallerin de bulunduğu Devrim Muhafızları mensubu yedi kişinin öldüğü saldırının ardından 13 Nisan'da 300'ü aşkın füze ve insansız hava aracıyla İsrail'e saldırı düzenledi.

Misilleme sonrası küresel piyasalar hareketlilik kazandı. Ons altın yeni rekor geldi. Petrol fiyatları yükseldi, Asya piyasaları ve kripto paralarda sert dalgalanma yaşandı. Ons/altının bu hareketi ile bankalar arası piyasalarda altının gramı 2 bin 552 TL'ye ulaşarak rekor kırdı. Serbest piyasada ise altının gram fiyatı 2 bin 610 TL'ye kadar yükseldi.

Külçe altın ise, saldırı haberlerin ardından yüzde 1,3 kadar yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'ın katıldığı toplantılarda söz alan AK Partili isimler söylemiş Şamil Tayyar isyan etti: El insaf
Erdoğan'ın katıldığı toplantılarda söz alan AK Partili isimler söylemiş Şamil Tayyar isyan etti: El insaf
Yurt dışı borçlanması yapanlar dikkat! Yeni dönem başladı
Yurt dışı borçlanması yapanlar dikkat! Yeni dönem başladı
İzmir Seferihisar açıklarında korkutan deprem
İzmir Seferihisar açıklarında korkutan deprem
İran'dan İsrail açıklaması! Saldırıya misilleme olacak mı?
İran'dan İsrail açıklaması! Saldırıya misilleme olacak mı?
Erdoğan-Özel görüşmesi öncesi CHP lideri Özgür Özel'den ince mesaj
Erdoğan-Özel görüşmesi öncesi CHP lideri Özgür Özel'den ince mesaj
AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Rolex kazası: Önce paylaştı, sonra sildi
AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Rolex kazası: Önce paylaştı, sonra sildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 32 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 32 şüpheli gözaltına alındı
Milletvekillerinin alacağı zam belli oldu!
Milletvekillerinin alacağı zam belli oldu!
ING Türkiye'ye üst düzey atama
ING Türkiye'ye üst düzey atama
Zorlu Enerji, abonelerini dijital faturaya geçmeye davet etti
Zorlu Enerji, abonelerini dijital faturaya geçmeye davet etti
Otokar, 11 ve 15 tonluk yeni Atlas kamyonlarını tanıttı.
Otokar, 11 ve 15 tonluk yeni Atlas kamyonlarını tanıttı.
Ramazanda en çok LCD TV ve şarjlı süpürge satın alındı
Ramazanda en çok LCD TV ve şarjlı süpürge satın alındı