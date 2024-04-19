Yatırımcılar dikkat! İsrail İran'ı vurdu, altından yeni rekor geldi

Orta Doğu'da gerilim giderek artarken jeopolitik riskler piyasaları etkiliyor. İsrail'in İran'a saldırısının ardından uluslararası piyasalarda sabah saatlerinde altının ons fiyatı 2 bin 415 dolara çıkarak rekor kırdı. Gram altın ise 2 bin 552 liraya yükselerek tarihi seviyeyi gördü.

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İran-İsrail gerilimi 1 Nisan itibarıyla arttı. İran, Şam'daki konsolosluğuna düzenlenen ve aralarında generallerin de bulunduğu Devrim Muhafızları mensubu yedi kişinin öldüğü saldırının ardından 13 Nisan'da 300'ü aşkın füze ve insansız hava aracıyla İsrail'e saldırı düzenledi.

Misilleme sonrası küresel piyasalar hareketlilik kazandı. Ons altın yeni rekor geldi. Petrol fiyatları yükseldi, Asya piyasaları ve kripto paralarda sert dalgalanma yaşandı. Ons/altının bu hareketi ile bankalar arası piyasalarda altının gramı 2 bin 552 TL'ye ulaşarak rekor kırdı. Serbest piyasada ise altının gram fiyatı 2 bin 610 TL'ye kadar yükseldi.

Külçe altın ise, saldırı haberlerin ardından yüzde 1,3 kadar yükseldi.