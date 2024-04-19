Zorlu Enerji, abonelerini dijital faturaya geçmeye davet etti

Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, iklim krizi ile mücadele kapsamında geliştirdiği 'Akıllı Hayat 2030' sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda abonelerine kağıt fatura yerine dijital fatura almaları için çağrıda bulundu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital abonelik hizmetleriyle kağıt kullanımını azaltan Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta hizmet verdiği yaklaşık 2 milyon abonesine dijital faturaya geçme çağrısı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Cihan Tunç Ertunç, yönetmelikler gereği e-faturaya geçiş için abonelerin onay vermesi gerektiğini belirterek, 'Elektrik hizmeti alan abonelerin faturaları e-fatura mükellefi ve e-arşiv mükellefi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kurumları kapsayan e-fatura mükellefi abonelerimize Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla faturalarını dijital ortamda gönderebiliyoruz.' bilgisini paylaştı.

Ertunç, e-arşiv mükellefi sınıfına giren mesken aboneleri ve küçük işletmeler için Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereği bırakılması gereken kağıt faturaların da abonelerin onay vermesi durumunda şirket tarafından kısa mesaj veya e-posta aracılığıyla dijital olarak gönderebileceğini ifade etti.

Şirketin yılda 100 bin abonenin dijital fatura almak için onay vermesini hedeflediğini vurgulayan Ertunç, şunları kaydetti:

'100 bin abonemize kağıt fatura yerine dijital fatura gönderdiğimizde yıllık 1,2 ton kağıt, 32 bin litre su tasarrufu sağlayabiliyoruz. Bunun neticesinde karbon emisyonumuzu 1,56 ton azaltırken aynı zamanda 24 ağacı kurtarabiliyoruz. Nihai hedefimiz abonelerimizin tamamının tarafımıza gerekli onayı vererek dijital faturaya geçmesi. İklim kriziyle mücadele ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm abonelerimizi dijital faturaya geçmeye davet ediyoruz.'

Kağıt faturadan dijital faturaya geçmek isteyen Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende aboneleri, kendilerine kısa mesaj aracılığıyla gönderilen linke tıklayıp karşılarına çıkan sayfa üzerinden onay vererek, hizmet verilen 5 ildeki toplam 18 müşteri hizmet merkezinden birine başvurarak veya 0850 933 39 99 numaralı çağrı merkezini arayarak dijital fatura abonesi olabilecek.

Mesafeli sözleşmeyle yeni abonelik başlatacak tüketiciler de bu sözleşme üzerinden onay verip faturalarını direkt olarak dijital ortamdan alabilecek.