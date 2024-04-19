Ramazanda en çok LCD TV ve şarjlı süpürge satın alındı

Teknosa, ramazanda tüketicilerin en çok büyük ekran televizyonlar ve şarjlı süpürgelere ilgi gösterdiğini açıkladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, bu yılın ramazan ayındaki tüketim trendini gösteren 'Teknoloji Alışveriş Raporu'nu açıkladı.

Rapora göre, her dönemin popüler ürünü akıllı telefonların yanı sıra son yılların gözdesi bluetooth kulaklıklar ramazan ayının en çok satan ürünleri oldu.

Yüksek çözünürlüklü LCD TV'ler ve kullanım kolaylığı sunan şarjlı süpürgeleri de tüketicilerin en çok tercih ettiği teknoloji ürünleri arasında yer aldı.

Eğitim ve eğlence dünyasının olmazsa olmazı notebook ve tabletler de tercihlerde ön sıralara çıktı. Konsol, klima, ütü ve espresso makineleri de yükselişini sürdürdü.

Ramazan ayında en çok tercih edilen ürünler ciro katkısına göre sırasıyla akıllı telefon, LCD TV, şarjlı süpürge, notebook, tablet, akıllı saat, Teknogaranti, gaming notebook, robot süpürge ve bluetooth kulaklık oldu.

Akıllı telefonlarda 128 GB ve 256 GB hafıza tercihleri öne çıktı. Akıllı telefonlarda en çok siyah renkli akıllı telefonların tercih edilirken, bunu mavi, beyaz ve gece renkleri takip etti.

Ramazan ayında ciro payını en fazla artıran ürünler LCD TV, şarjlı süpürge ve konsol oldu.

Özellikle 55, 65, 75 ve 50 inç ekran boyutlarına sahip LCD TV'ler, tüketiciler arasında en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

Yaş gruplarına göre değişen tercihlerde, 30 ile 40 yaş arasındaki tüketicilerin şarjlı süpürge, akıllı saat, notebook ve tablet gibi ürünleri daha fazla satın aldığı gözlemlendi.