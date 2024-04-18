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Asker üniformasıyla servis yapan şahıs tutuklandı

Asker üniformasıyla servis yapan şahıs tutuklandı

Beyoğlu'nda bir kafede asker üniforması giyerek müşterilere hizmet veren kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

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Beyoğlu'nda, bir kafede yaşanan olayla ilgili gelişme yaşandı. Askeri kamuflajla servis yapan şahıs tutuklandı. 

Gündem olmuştu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kafe çalışanının müşterilere askeri kamuflajla servis yaptığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasının ardından videoda servis yapan kişinin Y.J. olduğu tespit edildi.

Şüpheli tutuklandı!

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Şüpheli Y.J. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan tutuklandı.

 

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