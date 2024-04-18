Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşgalci İsrail'in mezalimine tepki gösteren Erdoğan, "Son asrın en büyük katliamlarından birisi Gazze'de yaşanıyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına konuştu. Erdoğan, "Tanzanya'dan ülkemize 14 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. İstişaremizde terör meselesini de ele aldık. FETÖ ile mücadele konusunda Tanzanya'dan beklentilerimizi paylaştım. Tanzanya tarafından etkili ve somut adımlar göreceğiz." dedi.

"Bu ziyaret dönüm noktası olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kendisine ve kıymetli heyetine hoş geldiniz diyorum. Tanzanya'dan ülkemize 14 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. 2017 yılında ziyaret ettiğim Tanzanya ülkemizin Doğu Afrika'daki en önemli ortaklarından biridir. İlişkilerimiz kazan kazan ilkesi çevresinde daha da gelişiyor. Görüşmemizde iş birliğimizi kapsamlı şekilde gözden geçirdik. İkili ticaret hacmimiz 2003 yılında 11 milyon dolardan geçen sene 345 milyon dolar seviyesine ulaştı. Artışa rağmen mevcut rakamlar gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor. Ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Yarın İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Tanzanya İş Formu bu açıdan önemli bir adım olacaktır.

Türk firmaları bugüne kadar Tanzanya'da 6,4 milyar dolar değerinde 14 adet projeyi başarıyla üstlendi. Tanzanya Türk müttehitlerince üstlenilen toplam proje bakımında Afrika'da 3. Sahra altı Afrika'da ise 1. ülke konumdadır. Firmalarımız demiryolu inşaatı, yol yapımı gibi alanlarda önemli yatırımlara imza atmıştır. Ülkeyi baştan başa saracak standart aralıklı demiryolu projesinin büyük bir kısmını bir Türk şirketi tarafından yapılıyor olması bizim için bir iftihardır.

İstişaremizde terör meselesini de ele aldık. FETÖ ile mücadele konusunda Tanzanya'dan beklentilerimizi paylaştım. Tanzanya tarafından etkili ve somut adımlar göreceğiz. Bu minvalde iki ülke arasındaki kurumların eşgüdümün daha da geliştirilmesi aşikardır. Afrika kıtasının gönlümde hep müstesna yer oldu. Kıtaya 502den fazla ziyaret gerçekleştirdim. Her alanda kıtayla ilişkilerimizi geliştirme gayretimiz bakidir. Uluslararası platformalarda kıtanın sesisin daha fazla duyulmasına gayret edeceğiz.

"Son asrın en büyük katliamlarından birisi Gazze'de yaşanıyor"

Tesis ettiğimiz bu samimi ilişkiler Gazze başta olmak üzere dünyada yaşanan adaletsizliklere karşı mücadele azmimizi yükseltiyor. Görüşmemizde işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan vahşet karşısında atılabilecek adımları da ele aldık. 7 Ekim'den bu yana 34 bin Filistinli İsrail güçleri tarafından şehit edildi. 195 gündür son asrın en büyük katliamlarından biri Gazze'de yaşanıyor. Gazze'deki katliamları durdurmak için daha fazla çaba harcamalıyız. Bir an önce acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı, sonrasında ise iki devletli çözümü hayata geçirmeye dönük adımları hemen atmalıyız. İsrail'in gündemi çarpıtma teşebbüslerine fırsat verilmemelidir.