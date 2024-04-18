Zühtü Arslan'a AYM'de veda töreni

Görev süresi 20 Nisan’da dolacak olan AYM Başkanı Zühtü Arslan’a veda töreni düzenlenecek. Arslan için veda töreni yarın gerçekleştirilecek.

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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan'da sona ermesiyle başkanlık koltuğuna Kadir Özkaya'nın oturacağı duyuruldu. Arslan için yarın veda töreni düzenleneceği belirtildi.

Zühtü Arslan'ın 12 yıllık üyelik görev süresinin 20 Nisan'da tamamlanacağı açıklandı. Başkanlık seçiminde Kadir Özkaya, 21 Mart'ta yapılan oylamada 15 üyenin 9'unun oyunu alarak başkan seçilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zühtü Arslan için yarın basına kapalı bir veda töreni düzenlenecek. Yeni Başkan Kadir Özkaya ise 22 Nisan'da görevine başlayacak.

Kadir Özkaya, 22 Aralık 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine başladığı için üyelik görev süresinin 22 Aralık 2026'da sona ereceği belirtildi. Dolayısıyla Özkaya'nın 4 yıllık başkanlık süresi ise 2 yıl 8 ay sonra sona erecek.