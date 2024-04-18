İsrailli vekilden skandal sözler: Üçüncü Mabed'in inşa edeceğiz

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Yitzhak Pindrus, skandal sözlere imza attı. Pindrus, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın olduğu alana 'Üçüncü Mabed'in inşa edilmesini umduklarını' söyledi.

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İsrailli aşırı sağcı milletvekili Yitzhak Pindrus, skandal açıklamalara imza attı. Yahudilere Hamursuz Bayramı'nı işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Eski Şehir bölgesinde kutlama çağrısı yapan İsrailli vekil, Mescid-i Aksa'ya yönelik emellerini de dile getirdi.

Ramazan ayında Harem-i Şerif'te Filistinlilerin düzenlediği gösterileri hedef gösteren Pindrus, İranlıların büyük oranda Mescid-i Aksa'yı ele geçirdiğine dair bir iddiada bulundu.

Üçüncü Mabed'i Üçüncü Mabed'in inşa edeceğiz

Konuşmasına devam eden İsraill vekil, "Günün sonunda Üçüncü Mabed'in oraya (Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alan) inşa edileceğini ve Hamursuz Bayramı'ndaki kurbanlarımızdan orada yemeyi umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'yı yıkarak buraya "Üçüncü Mabed"i inşa etmek istediklerine ilişkin emellerini dillendiriyor. İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor! Lübnan'ı fosfor bombasıyla vurdu

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"Üçüncü Mabed" nedir?

Üçüncü Tapınak, Yahudilik'te, birçok duada dile getirilen, Babilliler ve Romalıların yıktığı Birinci Tapınak ve İkinci Tapınağın bulunduğu yerde yeni bir Kudüs Tapınağının inşa edilmesinin arzulandığı dini bir kavramdır.

70 yılında Kudüs Tapınağının yıkılmasının ardından dindar Yahudiler, Tapınak Tepesi'nde Üçüncü Tapınağın inşasını arzu ettiklerini dile getirmektedir. Bu arzu, günde üç kere okunan Amida dualarında da dile getirilir. İnşa edilmemiş olmasına rağmen, başta Ortodoks Yahudilik olmak üzere Yahudilikte, içinde ibadet etmek için beklenen Üçüncü Tapınak kutsal bir kavramdır. Peygamberler ve Tanah inşaatın Mesih çağından hemen önce ya da Mesih çağıyla birlikte gerçekleşeceğini belirtir.

Üçüncü Tapınağın mimari planı, İkinci Tapınak döneminden önce yazılan Hezekiel kitabının 40 ila 47. konularında aktarılır ve bazı dinadamlarınca Tapınak Tomarı da Üçüncü Tapınak ile ilgili bilgiler sunar.