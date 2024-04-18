Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Mali Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 8. Mali Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı.

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Ankara'daki Crowne Plaza Hotel'de gerçekleştirilen genel kurulda, 110 delegenin katılımıyla çoğunluk sağlandı.

Mali genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu raporları oy birliğiyle ibra edildi. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, yaptığı konuşmada, delegelere teşekkür etti.

Kendilerine verilen desteğin önemli olduğunu aktaran Albayrak, "6 farklı firmayla sponsorluk anlaşması yaptık. Kulüplerimize maddi ve manevi destek veriyoruz. Buz hokeyi artık kariyer sporudur. Bu topraklarda yeni yeni filizlenen bu branşın bu noktalara gelmesi sevinç noktasıdır. 6 yıllık bir sürede elde ettiğimiz başarılar önemlidir. Anadolu'nun her tarafı yetenekli sporcularla dolu. Bu proje kapsamında şampiyon jenerasyon yetiştireceğimize inanıyorum." diye konuştu.