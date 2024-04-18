Hollanda Meclisi'nden Türkiye kararı: Kavala ve Demirtaş serbest kalmadan...

Hollanda Parlamentosu, AB'nin Türkiye ile Gümrük Birliği güncellemesini, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması şartına bağlayan tasarıyı kabul etti.

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Hollanda Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyonunu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile iş insanı Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması şartına bağlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanması şartına bağlanmasına yönelik kararı kabul etti.

Hollanda Milletvekili Kati Piri ve Hollanda Parlamentosu'nun ilk Süryani vekili İsa Kahraman'ın ortak önergesinde, Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılmaması halinde Hollanda'nın Türkiye ile Gümrük Birliği modernizasyonunun AB'de görüşülmesini bloke etmesi çağrısı yapıldı.

Hollanda Parlamentosu'nun bu kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş ve Kavala'nın derhal serbest bırakılmasına ilişkin kararlarının uygulanmasının önemine vurgu yaparak Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyon sürecine etkili bir şekilde müdahale etme amacını taşıyor.

Kararın duyurulmasının ardından, eski Türkiye raportörü Kati Piri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasına ilişkin kararları uygulanmadan Türkiye ile gümrük birliği modernizasyonu mümkün değil" mesajını paylaştı.