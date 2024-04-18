Protokol hazırlandı! Memurlara her ay 8500 liralık tazminat ödenecek!

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Tüm-Yerel Sen yetkilileri arasında belediyede çalışan memurlara her ay sosyal denge tazminatı ödenmesi için protokol imzalandı.

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Belediye çalışanlarının gelir dengesizliğini gidermek amacıyla her ay sosyal denge tazminatı ödemesi yapılacak. Seçim sonrasında yapılan protokolle çalışanlar arasındaki gelir farkını azaltmak hedefleniyor. Bu kapsamda belediye memurları için ek bütçe hazırlandı ve 8500 TL ödeme desteği sağlanmaya başlandı.



Törende konuşan Başkan Yalım; Uşak Belediyesi’nde görev yapan kadrolu işçi ve memurlar arasındaki gelir dengesizliğini gidermek adına sosyal denge primi ödemeye karar verdiklerini ifade etti. Başkan Yalım, “Çalışanlarımız arasındaki gelir dengesini sağlamak adına ek bir bütçe oluşturuldu, bundan böyle memur arkadaşlarımıza aylık 8500 TL brüt sosyal denge primi ödeme desteği sunacağız. Bütün çalışma arkadaşlarıma hayırlı olsun” dedi.

Çalışanlarını düşünen bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Yalım; ekonomik sıkıntıların giderilmesi ve bu yüksek enflasyon ortamında artan giderlerin verdiği zararın azalması adına bu imzayı attıklarını kaydetti. Memurlara hitaben konuşan Yalım; “Biz bu özverili işlemi gerçekleştiriyorken çok değerli memur arkadaşlarımızın da aynı özveriyle çalışacağına eminim. Uşak merkezde yaşayan yaklaşık 250 bin vatandaşımız adına ben de onlardan bunu talep ediyorum. İnşallah bundan sonra tüm personelimizle birlikte hareket ederek Uşak Belediyesi’ni sağlam ayaklar üzerine oturtacağız ve kentimiz ve vatandaşlarımız için en güzel hizmetleri üreteceğiz” dedi.

Bundan böyle borcundan dolayı araçları satılan bir belediye değil, borcu olmayan bir belediye oluşturacaklarının altını çizen Başkan Yalım; “Yeni dönemde borcundan dolayı hizmet veremeyen, hareket edemeyen değil; tam tersi hem borcunu ödeyen hem de güçlü yatırımlar yapan bir belediye olacağız. Her şeyden önemlisi de, çalışanlarının hakkını veren bir belediye olarak personelimizle de el ele vererek kentimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben Uşak Belediye Başkanı olarak kendim ve tüm ekibim adına attığımız bu imzanın çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum ve hepsine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Uşak Belediyesi’nde çalışan tüm memur ve sözleşmeli personeli kapsayan protokol sayesinde; çalışanlar 1 yıl süreyle yüzde 120 üzerinden sosyal denge tazminatı alacak.