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Erdoğan'ın "Biz bitti demeden bitmez" sözleri Fatih Altaylı'ya Fatih Terim'i hatırlattı

Erdoğan'ın "Biz bitti demeden bitmez" sözleri Fatih Altaylı'ya Fatih Terim'i hatırlattı

Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Altaylı, "Bitti demeden bitmez lafını duydum, okudum. Bu bana Fatih Terim'i hatırlattı. Bunu milli takım için söylüyordu. AK Parti'de işlerin iyi görünmediği ortada. Bitti demeden bitmez lafı her zaman geçerli değildir." ifadeleri kullandı.

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 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlerinden ardından partisinin ilk grup toplantısında konuştu ve "Şunu herkes görsün ve bilsin, biz bitti demeden hiçbir şey bitmez." dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, Erdoğan'ın genel başkanlığı bırakabileceği iddiasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. "Erdoğan kolay kolay bırakmaz. Elindeki güçlerden ayrılmak istemiyor." ifadelerini kullanan Altaylı şunları kaydetti:

"Öyle olsaydı Gül'ün partiye geçmesini o gün engellemezdi. Yerine siyasi gücü olmayan Davutoğlu'nu, Binali Yıldırım'ı getirmezdi. Onu unutunuz şöyle olabilir. Parti bitti noktasına gelirse bırakayım bundan sonra tarafsız cumhurbaşkanı rolüne soyunayım diyebilir. Şuan için onu görmüyorsa o yüzden bırakmaz.

Bitti demeden bitmez lafını duydum, okudum. Bu bana Fatih Terim'i hatırlattı. Bunu milli takım için söylüyordu. AK Parti'de işlerin iyi görünmediği ortada. Bitti demeden bitmez lafı her zaman geçerli değildir.  Bazen bitti demeden bitmez dersiniz de bitmiştir de farkında değilsinizdir. Yanlış anlaşılmasın bitmiştir demiyorum ama veriler pozitif değil.

Kabine değişikliği iddiası

Bazı bakanlara karşı  özellikle kızgınlığı olduğu bana kadar geliyor. Ben AK Parti'ye yakın değilim. Kulağıma gelenler şunlar bazı bakanlara çok kızgın. Her şey olabilir hiç bir şey de olmayabilir. AK Parti bugün eskisi gibi rasyonel şekilde yönetilmiyor. Eski güçlü danışmanlar bugün yoklar. 

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