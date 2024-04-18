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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı'nı kabul etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti." denildi.

Görev devri öncesi, AYM'de Zühtü Arslan'a veda töreni düzenlenecek. Yeni AYM Başkanı Kadir Özkaya ise 22 Nisan'da göreve başlayacak.

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