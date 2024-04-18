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Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 5.99 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem Tokat'ın yanı sıra Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya, Samsun ve Kayseri'de de hissedildi.

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Tokat'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Sulusaray merkezli deprem, saat 18.11'deyerin 5,99 kilometre derinliğinde meydana geldi.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Deprem Tokat'ın yanı sıra  Sivas,  Yozgat,  Çorum,  Amasya,  Samsun  ve Kayseri'de de hissedildi.

"SAHA TARAMALARINA BAŞLADIK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

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