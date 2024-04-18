Böyle olmamalıydı! Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

UEFA Konferans Ligi çeyrek final 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu Olimpiakos'u 1-0 yendi. İlk maçtaki skora göre durum 3-3 oldu ve maç uzatmaya gitti. Uzatmalarda da gol olmayınca Penaltı atışlarına geçildi ve Fenerbahçe penaltılar sonucu 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.Abone ol
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında evinde Olympiakos ile karşı karşıya geldi.
Müsabaka temsilcimiz Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Golü 11. dakikada İrfan Can Kahveci kaydettti.
Ancak 3-2'nin rövanşında karşılaşmayı 1-0 kazanması temsilcimiz Fenerbahçe'ye yetmedi ve maç uzatmalara gitti.
Maçta 120+4. dakikada Olympiakos'ta Ntoi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
15'er dakikalık iki devrede de eşitlik bozulmayınca müsabaka penaltılara kaldı.
Kanarya penaltılara giden maçta rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu.
Fenerbahçe - Olympiakos maçının önemli anları
120'Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında normal süresi 1-0 biten maçta Yunanistan ekibi Olympiakos'a penaltılarda 3-2 kaybederek elendi.
120'Bonucci penaltı atışını gole çeviremedi.
120'Rodinei penaltı atışını gole çeviremedi.
120'Djiku penaltıyı gole çevirdi.
120'Masouras penaltı atışını gole çevirdi.
120'Cengiz Ünder penaltı atışından yararlanamadı.
120'Horta penaltı atışını gole çevirdi.
120'Batshuayi penaltı atışını gole çevirdi.
120'El Arabi penaltı atışından yararlanamadı.
120'Tadic ilk penaltı atışından yararlanamadı.
120'El Kaabi ilk penaltı atışını gole çevirdi.
120'Maç sona erdi. Kazananı belirlemek için penaltı atışlarına gidilecek.
120'İkinci Sarı - Andreas Ndoj
120'+4' Maçın sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.
114'Zajc sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Batshuayi topu yumuşatarak Tadic'e gönderdi. Tadic'in ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta top az farkal dışarı çıktı.
105'İkinci uzatma devresi başladı.
105'İlk uzatma devresi sona erdi.
103'Olympiakos'ta Fortounis'in ceza sahası içine ortasında yapılan kafa vuruşu Livakovic'e de çarpıp direkten döndü. Dönen topta Olympiakoslu oyuncunun tamamladığı topu Djiku çizgiden çıkardı.
97'Her iki takım da uzatma bölümüne temkinli oynayarak başladı ve savunmaya ağırlık veriyorlar. Oyuncular orta alanı kolay geçemiyor.
91'Maçın ilk uzatma devresi başladı.
90'Son düdük geldi ve maç uzatmalara gitti.
90'+5 Maçın sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.
82'Fenerbahçe Basthuayi'nin golüyle 2-1 öne geçti ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.
70'Djiku'nun ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
53'Tadic'in arka direğe ortasında Ortega kritik müdahaleyle topun İrfan Can'a geçmesine izin vermedi.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'Bir süre VAR'la görüşen hakem oyunu devam ettirdi.
45'Szymanski ceza sahasında yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular penaltı itirazında bulunuyor.
45'+3 İlk yarının sonunda 3 dakika daha oynanacak.
21'Hezze sağ kanattan içeri çevirdi. Fred'den seken topu İsmail kornere çıkmadan uzaklaştırdı.
18'Fred'in savunma arkasına uzun pasında Tadic kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yanındaki Dzeko'y pasını çıkardı. Top Dzeko'nun gerisinde kalınca rakip savunma araya girdi.
12'GOOOOOOOOOOOLLLLL! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Sol kanattan içeri giren Szymanski pasının ceza sahasının sağındaki İrfan Can'a verdi. İrfan Can'ın şık vuruşunda top ağlara gitti.
3'Chiquinho ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. Sert şutta top üstten dışarı çıktı.
2'Dzeko ceza yayının sağından ceza sahasına ortalamak istedi. Savunma ayak koyarak topu uzaklaştırdı.
1'İlk düdük geldi ve Kadıköy'de zorlu mücadele başladı.
Fenerbahçe - Olympiakos ilk 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Dzeko
Olympiakos: Tzolakis; Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega; Chiquinho, Hezze; Fortounis, Jovetic, Podence; El-Kaabi