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Aston Villa, Yusuf Yazıcı'lı Lille'i penaltılarla üzdü

Aston Villa, Yusuf Yazıcı'lı Lille'i penaltılarla üzdü

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Aston Villa, normal süresi ve uzatmaları 2-1 biten müsabakayı seri penaltı atışları sonrası 4-3 kazanarak yarı finale yükseldi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Aston Villa, Yusuf Yazıcı'lı Lille ile deplasmanda karşılaştı.

İngiliz ekibi, normal süresi ve uzatmaları 2-1 biten müsabakayı seri penaltı atışları sonrası 4-3 kazanarak yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe, Olympiakos'u elemesi durumunda yarı finalde Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

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