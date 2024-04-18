Aston Villa, Yusuf Yazıcı'lı Lille'i penaltılarla üzdü

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Aston Villa, normal süresi ve uzatmaları 2-1 biten müsabakayı seri penaltı atışları sonrası 4-3 kazanarak yarı finale yükseldi.Abone ol
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Aston Villa, Yusuf Yazıcı'lı Lille ile deplasmanda karşılaştı.
İngiliz ekibi, normal süresi ve uzatmaları 2-1 biten müsabakayı seri penaltı atışları sonrası 4-3 kazanarak yarı finale yükseldi.
Fenerbahçe, Olympiakos'u elemesi durumunda yarı finalde Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.