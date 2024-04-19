BIST 9.525
DOLAR 32,60
EURO 34,76
ALTIN 2.494,00
HABER /  SPOR

İsmail Kartal'dan Olympiakos maçı sonrası açıklama: Penaltılarla elenmek üzücü

İsmail Kartal'dan Olympiakos maçı sonrası açıklama: Penaltılarla elenmek üzücü

UEFA konferans liginde Olimpiakos'a penaltılar sonucu yenilerek Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında sahasında Olympiakos'a penaltı atışları sonucunda elenirken mücadele sonrası teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları:

Maça bugün çok iyi başladık. İlk devre çok tempolu oynadık ve golümüzü bulduk. İkinci yarının büyük bölümü bizim üstünlüğümüzde devam etti. İkinci golü bulamayınca oyuncularımız biraz stres yaptı. Uzatmalarda mecburi değişiklikler yapmamız gerekti. Hiç beklemediğimiz bir şekilde penaltılarla elenmek üzücü oldu. Takımımı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Oynadığımız oyunla turu geçmeyi hak etmiştik sadece ikinci golü bulamadık.

İlk yarıda çok iyiydik. İkinci yarının büyük bölümü yine bizim oyun üstünlüğümüzle devam etti. 2. golü bulamadık. 2. golü bulamayınca oyuncularım biraz stres yaptı. Uzatmalarda mecburi değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Hiç beklemediğimiz şekilde penaltılarla elenmek üzücü oldu. Bugün oyun ve mücadele anlamında turu geçmeyi hak etmiştik. Sadece 2. golü bulamadı.

 

İlgili Haberler
Böyle olmamalıydı! Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
ÖNCEKİ HABERLER
BMGK'de Filistin oylaması! ABD'nin oyuyla veto edildi
BMGK'de Filistin oylaması! ABD'nin oyuyla veto edildi
Asker üniformasıyla servis yapan şahıs tutuklandı
Asker üniformasıyla servis yapan şahıs tutuklandı
Böyle olmamalıydı! Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Böyle olmamalıydı! Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
ABD'de ölen mahkumların organlarının izinsiz alınmasından aileler şikayetçi
ABD'de ölen mahkumların organlarının izinsiz alınmasından aileler şikayetçi
Kenya'da helikopter kazası: Genelkurmay Başkanı ve 10 asker öldü
Kenya'da helikopter kazası: Genelkurmay Başkanı ve 10 asker öldü
Viktoria Plzen elendi, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri kesinleşti
Viktoria Plzen elendi, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri kesinleşti
Aston Villa, Yusuf Yazıcı'lı Lille'i penaltılarla üzdü
Aston Villa, Yusuf Yazıcı'lı Lille'i penaltılarla üzdü
IMF'den küresel ekonomi açıklaması: Endişelenecek çok şey var
IMF'den küresel ekonomi açıklaması: Endişelenecek çok şey var
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Her zaman kolay olmayan bir ortak
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Her zaman kolay olmayan bir ortak
32 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
32 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
SGK, prim borcu ödeme tarihini uzattı
SGK, prim borcu ödeme tarihini uzattı
Erdoğan: Son asrın en büyük katliamlarından birisi Gazze'de yaşanıyor
Erdoğan: Son asrın en büyük katliamlarından birisi Gazze'de yaşanıyor