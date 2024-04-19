Turkcell yeni hedefini açıkladı! "Dijital gelecek için yatırımlarımız sürecek"

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, “30 yıldır olduğu gibi ülkemizin küresel arenadaki gücünü artıracak ve toplum için daha faydalı bir dijital gelecek ortaya koyacak yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Turkcell’in 30’uncu yılını kutlayarak, “Ülkemizin küresel arenadaki gücünü artıracak ve toplum için daha faydalı bir dijital gelecek ortaya koyacak yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi. Turkcell’n 30 yıllık tarihinin Türkiye’nin dijital teknoloji tarihi olduğunun altını çizen Koç, Türkiye’yi bireysel ve kurumsal anlamda dijitalleştirmek için çok çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Şirketin gelecek stratejisinin ana ekseninde yenilikçi teknolojiler olduğunu belirten Koç, “Nasıl ki 30 yıl önce ‘İnsan İçin Teknoloji’ vizyonuyla ülkemizde yeni bir çağ başlattıysak ve döneminin ötesinde bir strateji ortaya koyduysak 30’uncu yılımızda da yine bugünün ötesinde bir vizyonla, yeni bir stratejiyle ülkemizin toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayacağız. Uçtan uca teknoloji sağlayıcısı pozisyonumuzu daha da büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Havalimanları da altyapımızdan faydalanıyor

Sadece sesli iletişim ve SMS ile başlayan Turkcell’in hikayesinin, MMS, WAP, GPRS, EDGE, 3G ve 4.5G teknolojileri ile adım adım ilerlediğinin altını çizen Koç, bu ilerlemeye cep telefonlarının donanım kabiliyetlerinin sürekli artması ve ekran teknolojilerindeki gelişmelerin de eşlik ettiğini vurguladı.

Ekosistemlerinden çok değerli şirketler barındırdıklarından söz eden Koç, şu değerlendirmelerde bulundu: “Paycell, TV+, BiP, fizy, lifebox, GAME+, Turkcell Global Bilgi, Turkcell Superonline, veri merkezlerimiz, enerji santrallerimiz ve daha pek çok şirketimizle kişilere ve endüstrilere yenilikçi çözümler sunuyoruz. Milyonlarca insan gibi yüzbinlerce şirket de Turkcell’in güçlü altyapısı ve teknolojisiyle çalışıyor.

Türkiye’nin dijital yolculuğunda iz bırakan tarihimize baktığımızda gururla görüyoruz ki, teknolojinin olduğu her yerde Turkcell var, her şey Turkcell’le çalışıyor, Turkcell herkesle çalışıyor. Sim kartı olsun ya da olmasın herkes Turkcell’li olacak, herkesin yolu bir şekilde Turkcell’den geçecek demiştik. Bugün görüyoruz ki hizmet verdiğimiz kişi ve kurumlar sadece Turkcell sim kartına sahip olanlar değil. Şehir hastaneleri, havalimanları gibi kritik alanlarda altyapımızdan faydalananlar da otonom sistemlere sağladığımız dijital teknolojilerimizi kullananlar da bizim için Turkcell’li.”

84 milyonun tamamına dokunduk

Turkcell Grup bünyesinde toplam 56 milyonu aşkın abonesi (bireysel, kurumsal, bağlı cihazlar) olmasına rağmen 84 milyonun tamamının hayatına dokunduklarını bildiren Koç, 600 bin kurum ve kuruluşun teknoloji altyapısının, dijital dönüşüm operasyonlarının ve siber güvenliklerinin Turkcell tarafından sağlandığı bilgisini verdi.

Koç, sözlerine şunları ekledi: “Tüm bunları yaparken dijital operatör yetkinliğimize entegre bir biçimde, üretken yapay zeka teknolojilerini kullanıyor, uydu teknolojilerini test ediyor, kuantum teknolojileri üzerinde çalışıyoruz. Türkiye’nin lider teknoloji ve sistem entegratörü pozisyonumuzu koruyacak, uçtan uca teknoloji sağlamaya devam edeceğiz. Bütüncül bir bakışla ele aldığımız ARGE çalışmalarımız, dijital iş servislerimiz, enerji ve bulut bilişim operasyonlarımız, veri merkezi ve siber güvenlik faaliyetlerimiz 30’’uncu yılımızın stratejik odak alanları.

30 yıllık tarihimiz boyunca insanımızın ihtiyaçlarında, eğitimden spora, kültür-sanattan sürdürülebilirliğe, her yaş grubundan ve toplumun her kesiminden milyonlarca vatandaşımızın yanında olduk. Üretime dahil olan kadınları, geleceğin parlayan yıldızı gençleri ve başarılarıyla göğsümüzü kabartan sporcuları unutmadık. Ülkemizin küresel arenadaki gücünü artıracak ve toplum için daha faydalı bir dijital gelecek ortaya koyacak yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”

“Türkiye’den kazandığımızı Türkiye’ye yatırıyoruz”

30 yıl boyunca her kesimden milyonlarca vatandaşın yanında olduklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, “Tarihimiz boyunca insanımızın ihtiyaçlarında, eğitimden spora, kültür-sanattan sürdürülebilirliğe herkesin yanındaydık.

Üretime dahil olan kadınları, geleceğin parlayan yıldızı gençleri ve başarılarıyla göğsümüzü kabartan sporcuları unutmadık. Ülkemizin küresel arenadaki gücünü artıracak ve toplum için daha faydalı bir dijital gelecek ortaya koyacak yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Müşterimiz olsun olmasın, insanlardan nesnelere, şirketlerden teknoloji ekosistemine ve onlarca sektöre, sosyal sorumluluktan çevresel sürdürülebilirliğe… Türkiye’den kazandığımızı Türkiye’ye yatırıyoruz” diye konuştu.

Turkcell’in 30’uncu yıl reklam yüzü oyuncu Kerem Bürsin

Öte yandan, Turkcell’in 30’uncu yıl reklam yüzü oyuncu Kerem Bürsin oldu. Yıl boyunca devam edecek reklam kampanyasında “Hayatı kolaylaştıran teknolojiler de bu teknolojileri kullananlar da 30 yıldır Turkcell’le çalışıyor” mesajı verilecek. Yeni kampanyanın, şirketin 30’uncu yıl stratejisini desteklediğini söyleyen Turkcell Genel Müdürü, Kerem Bürsin’in enerjisiyle Turkcell’e çok yakıştığını ifade etti. “İletişim kampanyamızı sevgili Kerem Bürsin ile başlattık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Hem kendisi hem de enerjisi Turkcell’e çok yakıştı.”