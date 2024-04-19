AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Rolex kazası: Önce paylaştı, sonra sildi

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, lüks Rolex marka saatiyle "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notuyla fotoğraf paylaştı; Yenişehirlioğlu gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM’de misafir ettiği hemşehrileri ile selfie çekip sosyal medyadan paylaşırken, Rolex saati görüntülendi.

Yenişehirlioğlu gelen mesajlar sonrasında paylaşımını sildi.

Yenişehirlioğlu’nun taktığı Rolex saatin iki modeli bulunuyor. Saat, “Rolex Submariner Date’’ ve “Rolex GMT-Master’’ adıyla üretiliyor.

Bu saatlerin fiyatı 16 bin 200 (562 bin lira) ile 16 bin 800 Avro arasında değişiyor.