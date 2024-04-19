ING Türkiye'ye üst düzey atama

ING Türkiye'de Operasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tuğçe Bora Kılıç, 1 Mayıs'tan itibaren Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev alacak

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ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine Tuğçe Bora Kılıç atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye'de 2022'den bu yana Operasyon Genel Müdür Yardımcısı (COO) olarak görev yapan ve bankacılık sektöründe 22 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Kılıç, 1 Mayıs'tan itibaren Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev alacak.

Kılıç, yeni dönemde ING'nin Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma ve üstün müşteri deneyimi sunma hedefleri doğrultusunda bireysel bankacılık çalışmalarına liderlik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, stratejilerinde dijital bankacılığı önceliklendirdiklerini belirtti.

ING Türkiye'de üstün müşteri deneyimi sunma ve dijitalleşme hedefleri doğrultusunda önemli başarılara imza atmış bir ismin bu göreve atanmasından dolayı mutlu oldukları kaydeden Gökgöz, 'Tuğçe Bora Kılıç'ın deneyimi ve liderliğiyle Türkiye'de dijital bankacılıkta büyüme hedefimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.