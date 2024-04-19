Erdoğan-Özel görüşmesi öncesi CHP lideri Özgür Özel'den ince mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in yapacağı görüşme öncesi Özel'den dikkat çeken açıklama geldi. Özel, "Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil. Son seçimin birinci partisinin genel başkanının, bir önceki seçimlerde cumhurbaşkanlığına seçilmiş olan Sayın Erdoğan’la yapacağı görüşmedir” dedi.

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Özel, Meclis'te partisinin kapalı grup toplantısının ardından parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebinin sorulması üzerine Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyeceklerini söyledi.

"Yapıcı olmasını ümit ettiğim sonuçlar alacağımızı düşündüğüm sürece gireceğiz"

Özgür Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil. Biz, nezaket görüşmesini, bayramda telefonda yaptık. Bu ziyaret Türkiye'nin gelecek dönemiyle ilgili olarak, Türkiye ekonomisinin yüzde 80'ine, nüfusunun yüzde 65'ine hizmet veren belediyelerin ve son birlikte girilen seçimin birinci partisinin genel başkanının, son seçimlerin ikinci partisi ama bir önceki seçimlerde cumhurbaşkanlığı görevine seçilmiş olan ve bir partinin genel başkanı olan Sayın Erdoğan ile yapacağı bir görüşmedir.

"Benim de önemli gündemlerim olacak"

Nezaket görüşmesi olsa hızla yaparız ama Sayın Erdoğan da 'konuşacağımız konular var' diye ifadede bulunmuş.

Benim de önemli gündemlerim olacak. Öyle kısa bir görüşme için değil, belki gündemleri önceden de müzakere ettiğimiz, uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim sonuçlar alacağımızı düşündüğüm ve bundan sonraki Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz. O yüzden o görüşme için önce parti içi kurullarla tüm temasları tamamlamam gerekiyor. Hatta önceki dönem genel başkanlarımızın her birisinin de son aşamada fikirlerini, önerilerini alarak gideceğim."

Görüşme ne zaman olacak?

Görüşmenin zamanının sorulması üzerine Özel, görüşmenin çok gecikmeyeceğini belirterek, "Önümüzdeki hafta, ondan sonraki... Sayın Erdoğan'ın da takvimine göre özel kalemler onu hallederler." yanıtını verdi.