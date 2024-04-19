Yurt dışı borçlanması yapanlar dikkat! Yeni dönem başladı

Yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunanlar için önemli gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Işıkhan, taahüt belgesinin e-Devlet üzerinden verilebileceğini belirtti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatına ilişkin yeni gelişmeyi duyurdu. Belge artık e-Devlet üzerinden verilebilecek.

Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Müracatta bulunan vatandaşlarımız ”Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine” ek olarak sunulması gereken “3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini” artık e-Devlet üzerinden verebilecek." ifadesini kullandı