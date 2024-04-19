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Yurt dışı borçlanması yapanlar dikkat! Yeni dönem başladı

Yurt dışı borçlanması yapanlar dikkat! Yeni dönem başladı

Yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunanlar için önemli gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Işıkhan, taahüt belgesinin e-Devlet üzerinden verilebileceğini belirtti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatına ilişkin yeni gelişmeyi duyurdu. Belge artık e-Devlet üzerinden verilebilecek.

Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Müracatta bulunan vatandaşlarımız ”Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine” ek olarak sunulması gereken “3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini” artık e-Devlet üzerinden verebilecek." ifadesini kullandı

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