Sinpaş GYO ve Ariş Pırlanta'nın vergi ödemediği ortaya çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) en fazla borcu olan 5 belediyeyi açıklamasının ardından kamuya borcu olan şirketler merak konusu oldu. Tartışmalar devam ederken Sinpaş GYO ve Ariş Pırlanta'nın yıllardır vergi ödemediği ortaya çıktı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) en fazla borcu olan beş belediyeyi açıkladı. Tümü CHP yönetiminde olan belediyelerin sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana büyükşehir belediyeleri ve Şişli Belediyesi olduğu belirtildi. Işıkhan'ın açıklaması gündemde geniş yer tutarken, gözler milyonlarca liranın döndüğü şirketlere çevrildi. Odatv'nin edindiği bilgilere göre Sinpaş GYO üç, Ariş Pırlanta beş yıldır vergi ödemiyor.

Kurumlar vergisi...

Sinpaş GYO'nun ise son üç yıldır kurumlar vergisini ödemediği ortaya çıktı.

Sinpaş GYO son olarak Marmaris Kızılbük’teki tartışmalı devremülk projesinin inşaatı ile gündem olmuştu. Projesi bir kez daha ertelenen proje için tatil planı yapamayan tapu sahiplerinin yüksek fiyattan planlama yapmak zorunda olduğu için kurumdan şikayetçi olmayı planladıkları öğrenildi. Ayrıca akıbetinin ne olacağı henüz netlik kazanmaya proje için, Arı Leasing Finansal Kiralama adlı şirketin tapu sahiplerini gün aşırı arayarak ödemeler noktasında baskı kurduğu iddia ediliyor. Belirsizlikler kriz içinde kriz doğarken bir de borsa spekülasyonu yaşandı.

SPK ceza yağdırmıştı

SPK, geçen ocak ayında Kızılbük GYO işlemleriyle ilgili 22 kişiye toplam 195,4 milyon TL idari para cezası verdi. Cezalardan en yükseği, 36 milyon 300 bin lira ile Trabzonspor Yönetim Kurulu’nda yer alan iş insanı Faruk Hacıhaliloğlu’na verildi.



İçmeler’de bulunan Sinpaş inşaat alanına, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve beraberindeki zabıta ekipleri tarafından baskın düzenlenmişti. İnşaat yasağına rağmen Sinpaş’ın çalışmalara devam ettiği tespit edilirken zabıta ekipleri tarafından tutanak tutulmuş ve para cezası kesilmişti.

5 yıldır vergi ödemediler

Mücevher sektörünün en ünlü firmalarından biri olan Ariş Pırlanta'nın sahibi Kerim ve Engin kardeşler de diğer Süryaniler gibi satış noktasında ün kazandı. Kerim ve Engin kardeşler aynı zamanda ZEN Pırlantanın sahibi Emil Güzelişle de kardeş. Ariş Pırlanta'nın İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok ilinde satış noktaları var. Ancak edinilen bilgiye göre Ariş Pırlanta 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında devlete hiç vergi ödemedi. Sektörde daha önce Atasay ve Zen Pırlanta da vergi ödemedikleri yönündeki iddialarla gündeme gelmişti.

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