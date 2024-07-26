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Copa America'da parlayan Richard Rios için G.Saray kesenin ağzını açtı

Copa America'da parlayan Richard Rios için G.Saray kesenin ağzını açtı

Galatasaray'ın Copa America'da Kolombiya forması ile adından söz ettiren ve Palmeiras'ta oynayan Richard Rios için teklif yaptığı öne sürüldü.

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Uzun süren görüşmelerin ardından sağ bek transferini dün Elias Jelert'i kadrosuna katarak tamamlayan Galatasaray'da gözler şimdi de orta saha transferinde döndü.

Okan Buruk'un iki yönlü orta saha isteği sonrası harekete geçen sarı kırmızılı yönetim, Copa America'da Kolombiya forması ile ön plana çıkan Richard Rios'u kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY'DAN İLK TEKLİF

MSN Brasil'in haberine göre, Galatasaray, Richard Rios için Palmeiras'a 16 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.

Haberde Brezilya ekibinin bu teklife olumsuz yaklaştığı ve sarı-kırmızılıların teklifini yükseltilmesini beklediği aktarıldı.

Davinson Sanchez'in milli takımdan arkadaşı olan Rios'un kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 

Değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, Flamengo ve Guarani takımlarının da formasını terletti.

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