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Erdoğan'ın katıldığı toplantılarda söz alan AK Partili isimler söylemiş Şamil Tayyar isyan etti: El insaf

Erdoğan'ın katıldığı toplantılarda söz alan AK Partili isimler söylemiş Şamil Tayyar isyan etti: El insaf

AK Partili Şamil Tayyar, seçim sonuçlarının değerlendirildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplantılarda söz alan herkesin başarılı olduğunu kimsenin sorumluluk üstlenmediğini yazdı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi’nde seçim yenilgisine ilişkin muhasebe süreci başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında MYK, MKYK, Bakanlar Kurulu, Grup Yönetimi ile toplantılarda yenilginin temel nedenleri konuşuldu.

Erdoğan'ın MYK toplantısında özeleştiri yaptığı bilgisi basına servis edilmişti.

Erdoğan'ın herkesi sorumluluk almaya çağırdığı seçim gecesi konuşmasına  rağmen toplantılardan yansıyan havanın farklı olduğu yönünde bilgiler geliyor.

AK Parti eski Gaziantep milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, toplantılara ilişkin sosyal medya hesabından çarpıcı bir kulis aktardı. 

Tayyar, "Söz alan herkes başarılı olduklarını anlattı, kimse sorumluluk üstlenmedi." diye yazdı. 

"Bu gidişle tek sorumlu Cumhurbaşkanımızı yapacaklar herhalde. El insaf!"

Tayyar, yaptığı paylaşımda "Seçimden sonra ne oldu? Cumhurbaşkanımız @RTErdogan tüm yetkili kurulları topladı. MYK, MKYK, Bakanlar Kurulu, Grup Yönetimi ve diğerleri. Söz alan herkes başarılı olduklarını anlattı, kimse sorumluluk üstlenmedi. Hani ‘Başarının sahibi çok olur, başarısızlık öksüz ve yetimdir’ denir ya, aynen öyle. Bu gidişle tek sorumlu Cumhurbaşkanımızı yapacaklar herhalde. El insaf!" ifadelerine yer verdi.

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