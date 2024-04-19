Vodafone Red'lilere 100 milyon lirayı aşan değer sunulacak

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Müşterilerimiz için kendilerini özel ve öncelikli hissedecekleri marka ortaklıkları ve fırsatlar sunuyoruz." dedi

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Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Red'in sadece tarifelerden oluşmadığını, müşterilerinin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda seyahat, ulaşım, eğlence, yeme-içme gibi pek çok alanda ayrıcalık sunduklarını söyledi.



Vodafone, yeni Vodafone Red müşterilerine ve mevcutta Vodafone müşterisi olup tarifesini Vodafone Red'e geçirenlere sunduğu ayrıcalıkları duyurduğu basın toplantısı düzenledi.



İş birlikleri kapsamında, yeni dönemde Opet, İspark, Havaist gibi markalarla sözleşmelerini yenileyen, ayrıca marka ayrıcalıklarına Migros, BigChefs, SushiCo ve Les Benjamins gibi iş ortaklarını ekleyen Vodafone Red, müşterilerine toplamda 100 milyon liranın üzerinde değer yaratmayı hedefliyor.

Vodafone Red, müşterilerine marka ayrıcalıklarında Migros'ta 500 lira ve üzeri alışverişlerde 100 Money hediye fırsatı, Les Benjamins'te 5 bin lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira indirim imkanı sunuyor.

Sushico'da 800 lira ve üzeri harcamalarda 100 lira indirim, BigChefs'te 750 lira ve üzeri harcamalarda 100 lira indirim, ayrıca Opet'te 750 lira ve üzeri akaryakıt harcamalarında 100 lira değerinde Opet Yakıt Puan hediye ayrıcalığı da devam ediyor.

Vodafone Red, ek olarak İstanbul Havaalanı ve Sabiha Gökçen Havaalanı'na Havaist ile transferde yüzde 50 indirim, İstanbul'daki İspark otoparklarında 2-4 saate kadar ücretsiz otopark hakkı ve Seyahat Yanımda üzerinden alınacak yurt içi uçak biletinde 150 lira indirim kampanyaları sunuyor.

Marka ayrıcalıklarında kullanım hakları, sahip olunan tarifeye göre yılda 1 ila 6 arasında değişiyor.

'Vodafone Red'lilere 100 milyon lirayı aşan değer sunmayı hedefliyoruz'

Toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Red'in sadece tarifelerden oluşmadığını, müşterilerinin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda seyahat, ulaşım, eğlence, yeme-içme gibi pek çok alanda ayrıcalık sunduklarını dile getirdi.

Şahin, müşteriler için ayrı segmentlerde kendi ihtiyaçlarına uygun, hem yaş aralıkları için hem de ihtiyaçları için tarife ve servislerinin bulunduğunun altını çizerek, 'Bu segmentlerin her birinde önemli bir konu, bizim müşteri ihtiyaçlarına uygun indirim ve tekliflerle onları buluşturmamız' dedi.

Araştırmalarına göre, müşterilerin kendilerini daha değerli hissetmek ve kullandıkları markanın yanlarında olduğunu bilmek istediklerini belirten Şahin,''Red dolu dolu' çatısı altında hem Red'e yeni gelen müşterilerimiz hem de tarifesini Red ile yenileyen müşterilerimiz için kendilerini özel ve öncelikli hissedecekleri marka ortaklıkları ve fırsatlar sunuyoruz. Yeni dönemde Vodafone Red'lilere 100 milyon lirayı aşkın değer sunmayı hedefliyoruz. Red'li müşterilerimize yaşam tarzlarına uyan ayrıcalıklarla uçtan uca bir deneyim yaşatmaya devam edeceğiz.' şeklinde konuştu.