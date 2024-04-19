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Hamas'ın Erdoğan açıklaması konuşuluyor! Hamas bunu neden yaptı?

Hamas'ın Erdoğan açıklaması konuşuluyor! Hamas bunu neden yaptı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Filistin'in Kuvai-i Milliye'si" dediği Hamas, dün uzun bir teşekkür açıklaması yaptı. Hamas'ın bu açıklamayı yapmasının nedenini yazar Hilal Kaplan, yazdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin davasıyla ilgili AK Parti grubunda yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor.

Erdoğan, "Burada çok açık ve net söylüyorum: Milli Mücadele sırasında Türkiye'deki Kuvayımilliye ne ise Hamas da işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız" dedi.

Erdoğan'ın dünya kamuoyuna açık Hamas desteğini bir kez daha sunmasının ardından Hamas, yayınladığı mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Hamas'ın internet sitesinde yayınladığı uzun teşekkür mesajında "Hamas'a ve Filistin'deki direnişe verdiği cesur destekten dolayı derin takdir ve gurur duyduğumuzu ifade ediyoruz." denildi.

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, bugünkü yazısında Hamas'ın açıklama yapmasının nedenini açıkladı.

"İftira atmanın aslında Filistin direnişine zarar verdiğini bilecek kadar mücadelenin içindeler"

"Hamas bu açıklamayı yapmaya mecbur muydu? Değildi." diyen Kaplan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Tıpkı çocuklarını ve torunlarını Siyonist İsrail'in saldırısı sonrası şehit veren Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Erdoğan tarafından arandığında telefonun sesini açıp herkese dinletmesi gibi bunu dosta düşmana karşı yaptı.
Siyonist İsrail'e kafa tutarken hangi motivasyona sahiplerse bu açıklamayı yayınlarken de aynı düşünceye sahiplerdi.
Çünkü dünyada Hamas'ı ve Filistin'i bu kadar açıktan destekleyen bir ülkenin liderine iftira atmanın aslında Filistin direnişine zarar verdiğini bilecek kadar mücadelenin içindeler.

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