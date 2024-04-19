Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğal gaza zam yapılacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mayıs ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı. Bayraktar, doğal gaz desteğinin devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya, "Sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupları desteklemeye devam edeceğiz." yanıtını verdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı televizyon programında mayıs ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı. Ayrıca, sosyal açıdan desteklenmesi gereken gruplara yönelik doğal gaz desteğinin süreceğini belirtti.

NTV canlı yayınında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ekonomisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, mayıs ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapılmayacağını duyurdu. Bu açıklama, vatandaşlar arasında olumlu karşılandı.

Bakan Bayraktar, ücretsiz doğal gaz desteğiyle ilgili de önemli bilgiler verdi. "Sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupları desteklemeye devam edeceğiz," diyen Bayraktar, bütün kesimlere yönelik bir destek sürecinin doğru olmayabileceğini ifade etti. Bu desteklerin, maliyetleri karşılayacak şekilde dengeli bir biçimde sürdürüleceğini vurguladı.

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalara değinen Bayraktar, "87-88 dolara gelen bir petrol fiyatı var. Doğal gazda yukarı yönlü bir hareket görmeye başladık. Bunlardan bağımsız olmamız söz konusu değil." şeklinde konuştu. Ancak, bu duruma rağmen Türkiye'nin enerji fiyatlarında istikrarı koruma çabası içinde olduğunu belirtti.

Enerji politikaları ve gelecek projeler hakkında da bilgi veren Bayraktar, Gabar petrol keşfi ve Türkiye Petrolleri'nin stratejik adımlarından bahsetti. Türkiye'nin enerji alanındaki bağımsızlığını artırmak ve yerli kaynakları etkin kullanmak adına atılan adımların altını çizdi. Bakan, "Gabar'da biz 100 bin varile ulaştığımızda, bugünkü petrol fiyatlarıyla konuşursak, 3 milyar dolarlık ekonomik bir büyüklüktür. Biz bunu ithal etmiyoruz, ülkemizde kalıyor," dedi.

Somali, özellikle deniz tarafında ciddi petrol rezervi olduğunu düşündüğümüz alanlarda önemli bir anlaşma imzaladık. Somali ile hedefimiz 2024 yılı bitmeden biz orada tespit ettiğimiz bir lokasyonda sismik çalışmaya başlayacağız. 2025 yılında keşif amaçlı bir derin deniz sondajını yapmayı hedefliyoruz.