Erdoğan-Özel görüşmesinin ilk gündem maddesi belli oldu Abdulkadir Selvi'den bomba kulis

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapacağı görüşmeye dair CHP kulislerinde konuşulanları yazdı. Selvi, Gezi’den dolayı hapis cezasına çarptırılanların durumunun ilk gündem maddesi olacağı söyleniyor." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapacağı görüşmenin içeriğine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Özel, Cumhurbaşkanı ile görüşmeye giderken gündem başlıklarını partisinin değişik kademeleri ile yapacağı görüşmeler sonucunda belirleyeceğini açıklamıştı.

Merak edilen görüşmeye dair Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP kulislerinde konuşulanları bugünkü yazısında aktardı.

İlk başlık Gezi davası mı olacak?

Selvi, yazısında "Özgür Özel’in görüşeceği konu başlıkları henüz belirlenmedi ama CHP kulislerinde Gezi’den dolayı hapis cezasına çarptırılanların durumunun ilk gündem maddesi olacağı söyleniyor. Bu konuda bir esneme sağlanırsa Başkanlık sisteminde yapılacak düzenlemelere destek verebilecekleri ifade ediliyor." diye yazdı.

Ele alacağımız konu başlıklarımız çok

Erdoğan, son kabine toplantısı sonrası gazetecilerin "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?" sorusuna "CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz." karşılığını vermişti.

"Benim de önemli gündemlerim olacak"

Özel de dün Meclis'te partisinin kapalı grup toplantısının ardından parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtlamış ve görüşmeye ilişkin Benim de önemli gündemlerim olacak. Öyle kısa bir görüşme için değil, belki gündemleri önceden de müzakere ettiğimiz, uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim sonuçlar alacağımızı düşündüğüm ve bundan sonraki Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz. O yüzden o görüşme için önce parti içi kurullarla tüm temasları tamamlamam gerekiyor. Hatta önceki dönem genel başkanlarımızın her birisinin de son aşamada fikirlerini, önerilerini alarak gideceğim." ifadelerini kullanmıştı.