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DeFacto Türkmenistan'da ikinci mağazasını açtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DeFacto Türkmenistan'da ikinci mağazasını açtı

DeFacto, Türkmenistan'daki ikinci mağazasını başkent Aşkabat'ta açtı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 100 ülkede ürünlerini müşterileriyle buluşturan DeFacto, Aşkabat'ta açtığı mağazasıyla Türkmenistan'daki mağaza sayısını 2'ye yükseltti.

Yurt içi ve yurt dışı mağaza yatırımlarıyla büyümesini sürdüren DeFacto'nun Türkmenistan'da açtığı 2'nci mağazası Arkac Mall'da yer alıyor.

'Ulaşılabilir Moda' vizyonuyla globalleşme hedefleri doğrultusunda stratejik adımlar atmaya devam eden markanın Aşkabat'ta yer alan yeni mağazası, 1046 metrekarelik satış alanıyla hizmet verecek.

DeFacto, yeni mağazasında da kadın, erkek, çocuk ve bebek kategorilerinde giyimden aksesuara kadar binlerce ürünü Türkmenistanlılara sunacak.

Asya'dan Avrupa'ya kadar 6 kıtada 100 ülkeye ulaşan DeFacto, yurt içi ve yurt dışı mağazalarına yenilerini eklemeye devam edecek.

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