Kampanya boyunca, Samsung’un akıllı telefonlarını alanlara Galaxy Buds2 Pro ve Galaxy Watch 6 ürünlerinde indirim imkanları sunuluyor

Abone ol

Samsung, 19-29 Nisan'da gerçekleştirilecek 'Galaxy Week' kampanyası kapsamında, teknolojiseverlere indirim fırsatları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, kampanya kapsamında müşterilerine Galaxy Buds2 Pro ve Galaxy Watch 6 ürünlerinde indirim imkanları sağlıyor.

Kampanya boyunca Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonlarından Galaxy S23 FE, Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 modellerini satın alan tüketiciler, satış fiyatı 5 bin 399 lira olan Galaxy Buds2 Pro'yu 999 liraya, Galaxy Watch 6 44mm modelini ise 8 bin 499 yerine 1999 liraya satın alabilecek.

Yeni One UI 6.1 güncellemesi ile güçlendirilen Galaxy S23 FE, Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 akıllı telefonlar, yapay zeka destekli Galaxy AI özelliklerini sunarak mobil cihaz kullanımını bir üst seviyeye taşıyor.

Söz konusu cihazlar, Google ile entegre 'Circle to Search' özelliği sayesinde arama motoru deneyimini basitleştiriyor, 'Not Asistanı' ile not alma işlevlerini geliştiriyor, 'Yaratıcı Düzenleme' ve 'Düzenleme Önerisi' ile fotoğraflara yapay zeka dokunuşları ekliyor.

Ayrıca, 'Sözlü Çevirmen' ve 'Live Translate' gibi özellikler sayesinde yüz yüze iletişimde dil engellerini kaldırarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Galaxy Buds2 Pro, 360 Derece Ses, Aktif Gürültü Engelleme ve 24-bit Ses gibi özelliklerle sürükleyici bir ses deneyimi vadederken Galaxy Watch6, Uyku Koçluğu ve egzersiz takibi gibi sağlık ve fitness özellikleriyle dikkati çekiyor.

Safir Kristal Cam ile kaplı geniş ekranlı Galaxy Watch6 ise Uyku Koçluğu ve egzersiz takibi gibi kişiselleştirilmiş zindelik özellikleri ile kullanıcılara sağlıklı bir yaşam biçimi sunmayı amaçlıyor.