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Restoran ve kafelere 'gitmeme' boykotu başlıyor ünlülerden eş peşe çağrı

Restoran ve kafelere 'gitmeme' boykotu başlıyor ünlülerden eş peşe çağrı

Kafe, restoran ve lokantalardaki fahiş fiyatlardan şikayet edenler harekete geçti. Sosyal medyadan başlayan boykot hareketi, akademisyenlerden ünlülere birçok isimden destek gördü. Protesto, 20-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

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Bir restoranda, kafede, lokantada ve benzeri işletmede yiyip içmek birçok kişi için imkansız, çoğu kimse için lüks hale geldi.

Kahvaltıdan akşam yemeğine hemen her öğün fahiş fiyatlarla satışa sunuluyor. Üstelik fiyatlar artarken porsiyonlar da küçülüyor.

Restoran boykotu hızla yayıldı

Durum böyle olunca sosyal medyadan başlatılan hareketle pek çok kimse hafta sonu bu fahiş fiyatları boykot etme kararı aldı. Bir anda büyüyen boykot hareketi ünlü isimlerden de destek gördü.
Ocak ayında da boykot çağrısı yapan ekonomist İris Cibre çarşamba günü çağrısını yineledi:

"Çoğunluk kararı ile 20-21 Nisan Cumartesi Pazar Cafe ve Restaurantlara gitmiyoruz. Fırsatçılığa son vermek için herkesi katılmaya davet ediyoruz."

Senarist yazar Gani Müjde "20-21 Nisan tarihlerinde restoranlara gitmeyerek #fahişyemeğeboykot kampanyası başlatanlara helal olsun. Sırada evler var. Bi fahiş yemeğe boykot kampanyasını da evlerdeki yer sofraları için yapmak lazım" derken, Mynet'te yer alan habere göre, Armağan Çağlayan gibi pek çok ünlü de boykot paylaşımı yaptı.

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