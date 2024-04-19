BIST 9.506
DOLAR 32,60
EURO 34,83
ALTIN 2.491,52
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan'dan İran-İsrail gerilimi yorumu: İsrail farklı İran farklı şey diyor

Erdoğan'dan İran-İsrail gerilimi yorumu: İsrail farklı İran farklı şey diyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan İran-İsrail gerilimine ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail farklı şeyler söylüyor, İran aynı şekilde farkı görüşler ortaya atıyor. Konuyla ilgili akla ziyan olmayan bir açıklama da yok" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail- İran gerilimiyle ilgili "Şu anda İsrail farklı şeyler söylüyor, İran farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok ve konu ile ilgili akla ziyan olmayan açıklama da yok. İran'ın açıklamalarında da bu doğru diyor diyemiyorsunuz, İsrail'e zaten hiç diyemiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"(Irak ziyareti) Ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Günübirlik ziyaret. Önce Bağdat. Sayın cumhurbaşkanı ve başbakan ile görüşme sonrası Erbil ziyareti gerçekleştireceğiz. Kuzey Irak ve merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşeceğiz. Irak Türkiye ilişkisini ele alacağız.

İsrail farklı şeyler söylüyor, İran farklı görüşler ortaya atıyor

Şu anda İsrail farklı şeyler söylüyor, İran farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok ve konu ile ilgili akla ziyan olmayan açıklama da yok. İran'ın açıklamalarında da bu doğru diyor diyemiyorsunuz, İsrail'e zaten hiç diyemiyorsunuz. BM Güvenlik Konseyi'nde de ABD açıklamasında İsrail yanında yer aldığını görüyoruz. Herkes Filistin'in yanındayken ABD İsrail'in yanında duruyor. Farklı bir şey beklemiyorduk. Bunu da çok açık net ortaya koydu.

Miçotakis ziyareti iade-i ziyaret. Bu da ilişkilerde önemli bir merhale. Bununla ilgili biz ilişkileri daha iyi konuma nasıl taşırız diye görüşeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Papara'da sabit işlem ücretiyle 80'den fazla ülkeye para transferi sağlıyor
Papara'da sabit işlem ücretiyle 80'den fazla ülkeye para transferi sağlıyor
Erdoğan'ın Fenerbahçe esprisi AK Parti MKYK toplantısına damga vurdu!
Erdoğan'ın Fenerbahçe esprisi AK Parti MKYK toplantısına damga vurdu!
Samsung’un akıllı telefonlarını alanlara Galaxy Buds2 Pro ve Galaxy Watch 6 ürünlerinde indirim
Samsung’un akıllı telefonlarını alanlara Galaxy Buds2 Pro ve Galaxy Watch 6 ürünlerinde indirim
Vodafone Red'lilere 100 milyon lirayı aşan değer sunulacak
Vodafone Red'lilere 100 milyon lirayı aşan değer sunulacak
Erdoğan'ı kızdıran İmamoğlu sözleri: 'Bunu nasıl söylersin?'
Erdoğan'ı kızdıran İmamoğlu sözleri: 'Bunu nasıl söylersin?'
Yünsa'dan 2023'te 544,2 milyon TL net kar
Yünsa'dan 2023'te 544,2 milyon TL net kar
DeFacto Türkmenistan'da ikinci mağazasını açtı
DeFacto Türkmenistan'da ikinci mağazasını açtı
Hamas'ın Erdoğan açıklaması konuşuluyor! Hamas bunu neden yaptı?
Hamas'ın Erdoğan açıklaması konuşuluyor! Hamas bunu neden yaptı?
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğal gaza zam yapılacak mı?
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğal gaza zam yapılacak mı?
Erzincan İliç'te bir işçinin daha naaşına ulaşıldı! Aracın içinde bulundu
Erzincan İliç'te bir işçinin daha naaşına ulaşıldı! Aracın içinde bulundu
Erdoğan-Özel görüşmesinin ilk gündem maddesi belli oldu Abdulkadir Selvi'den bomba kulis
Erdoğan-Özel görüşmesinin ilk gündem maddesi belli oldu Abdulkadir Selvi'den bomba kulis
Özgür Özel Strasbourg'da önemli temaslar yaptı: Türk-Yunan dostluğunu...
Özgür Özel Strasbourg'da önemli temaslar yaptı: Türk-Yunan dostluğunu...