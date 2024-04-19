Erdoğan'dan İran-İsrail gerilimi yorumu: İsrail farklı İran farklı şey diyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan İran-İsrail gerilimine ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail farklı şeyler söylüyor, İran aynı şekilde farkı görüşler ortaya atıyor. Konuyla ilgili akla ziyan olmayan bir açıklama da yok" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail- İran gerilimiyle ilgili "Şu anda İsrail farklı şeyler söylüyor, İran farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok ve konu ile ilgili akla ziyan olmayan açıklama da yok. İran'ın açıklamalarında da bu doğru diyor diyemiyorsunuz, İsrail'e zaten hiç diyemiyorsunuz" ifadelerini kullandı.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"(Irak ziyareti) Ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Günübirlik ziyaret. Önce Bağdat. Sayın cumhurbaşkanı ve başbakan ile görüşme sonrası Erbil ziyareti gerçekleştireceğiz. Kuzey Irak ve merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşeceğiz. Irak Türkiye ilişkisini ele alacağız.

İsrail farklı şeyler söylüyor, İran farklı görüşler ortaya atıyor

Şu anda İsrail farklı şeyler söylüyor, İran farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok ve konu ile ilgili akla ziyan olmayan açıklama da yok. İran'ın açıklamalarında da bu doğru diyor diyemiyorsunuz, İsrail'e zaten hiç diyemiyorsunuz. BM Güvenlik Konseyi'nde de ABD açıklamasında İsrail yanında yer aldığını görüyoruz. Herkes Filistin'in yanındayken ABD İsrail'in yanında duruyor. Farklı bir şey beklemiyorduk. Bunu da çok açık net ortaya koydu.

Miçotakis ziyareti iade-i ziyaret. Bu da ilişkilerde önemli bir merhale. Bununla ilgili biz ilişkileri daha iyi konuma nasıl taşırız diye görüşeceğiz."