Nedim Şener: Diyarbakır Belediyesi Meclis salonundaki Türk bayrağı kaldırıldı

Nedim Şener, yerel seçimlerde DEM Parti'ye geçen Diyarbakır Belediyesi Meclis Salonunda bulunan Türk Bayrağının kaldırıldığını yazdı.Abone ol
31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çarpıcı iddia gazeteci Nedim Şener'den geldi.
Şener, sosyal medya hesabından "PKK/DEM kazandığı Diyarbakır Belediyesi Meclis Salonunda bulunan Türk Bayrağı kaldırılmış !!!!" ifadelerine yer veren Şener, paylaşımın 10 kıta uzunluğundaki İstiklal Marşı'na yer verdi.