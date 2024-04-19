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Nedim Şener: Diyarbakır Belediyesi Meclis salonundaki Türk bayrağı kaldırıldı

Nedim Şener: Diyarbakır Belediyesi Meclis salonundaki Türk bayrağı kaldırıldı

Nedim Şener, yerel seçimlerde DEM Parti'ye geçen Diyarbakır Belediyesi Meclis Salonunda bulunan Türk Bayrağının kaldırıldığını yazdı.

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31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çarpıcı iddia gazeteci Nedim Şener'den geldi.

Şener, sosyal medya hesabından "PKK/DEM kazandığı Diyarbakır Belediyesi Meclis Salonunda bulunan Türk Bayrağı kaldırılmış !!!!" ifadelerine yer veren Şener, paylaşımın 10 kıta uzunluğundaki İstiklal Marşı'na yer verdi.

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