İsmail Erdem'in üst akıl suçlamasına İsmail Saymaz'dan yanıt: Bırakın gargarayı şu soruya cevap verin

Sancaktepe Belediyesi eski başkanlarından AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Sancaktepe Belediyesi binasına yavru saray benzetmesi yapan İsmail Saymaz'ı üst aklın talimatlarıyla hareket etmekle suçladı. "İsmail Bey, bırakın gargarayı…" diyen Saymaz, sosyal medya hesabından sorduğu soruya cevap istedi.

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Sancaktepe Belediye binası seçimlerinden ardından jakuzi iddialarının merkezindeydi.

CHP'li yeni yönetimin iddiasına göre 2 milyar TL borcu olan belediyede jakuzi iddiası doğru çıkmadı ancak Başkanlık katında 2 adet banyo ve 8 başkan yardımcısının 8 duş kabini olduğunu ortaya çıktı.

Başkanlık katında tartışılan bölümleri gezen İsmail Saymaz'ın "yavru saray" benzetmesiyle paylaştığı fotoğraflar eski belediye başkanlarını kızdırdı.

Şeyma Döğücü'nün ardından bu kez de Döğücü'den önce başkanlık yapan İsmail Erdem tepki gösterdi.

"Lavabo ile bir metrekare duş gördün"

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen AK Parti İstanbul Milletvekili Erdem hedefindeki Saymaz için "Jakuzi buldun mu? Başkanlığın mahrem banyosuna girdin; 5 metrekare. Affedersiniz, klozeti gördün. Lavabo ile bir metrekare duş gördün. Orası mı lüks lavabo, lüks banyo? Bir gazetecinin bu kadar seviyesizleşeceğini düşünemezdim." ifadelerini kullandı.

Üst aklın talimatlarıylamı yürüyorsunuz?

Erdem ayrıca sosyal medya hesabından Sancaktepe Belediye Binası ile ilgili, algı operasyonu, yalan ve iftiraların arkasında tanıdık bir ÖRGÜT var gibi duruyor. Örgüt, ilk hamlesine her operasyonunda itibar suikastıyla başlar. @NecatiOzkan @ismailsaymaz sizler Üst aklın talimatlarıylamı yürüyorsunuz?" diye yazdı.

Saymaz: İsmail Bey, bırakın gargarayı

Erdem'in eleştiri oklarının hedefindeki Saymaz, suçlamalara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Saymaz, "İsmail Bey, bırakın gargarayı… Şu soruya cevap verin: Belediye binasında neden iki başkan makamı, iki özel kalem odası, ikişer toplantı ve yemek salonu, dinlenme salonları, kocaman mutfak, ikisi başkana ait 10 adet banyo ve şark köşesi olur? Belediye binası babanızın hanı mı?" diye sordu.