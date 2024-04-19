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Teknosa, Eyebrand ödülüne layık görüldü

Teknosa, Eyebrand ödülüne layık görüldü

Teknosa, görme engelli kullanıcılara yönelik BlindLook işbirliğinde başlattığı sesli simülasyon teknolojisiyle Eyebrand ödülüne layık görüldü.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, görme engelli kullanıcılara yönelik girişimlerde bulunan BlindLook tarafından EyeBrand Ceremony ödül gecesi düzenlendi.

Teknosa, BlindLook işbirliğiyle 2 yıl önce başlattığı sesli simülasyon teknolojisiyle, Eyebrand ödülünün sahibi oldu.

BlindLook'un sesli simülasyon teknolojisinin şirketin web sitesine uyarlanmasıyla görme engelli kullanıcılar teknoloji alışverişlerinin her aşamasını şirketin web sitesi üzerinden kolaylıkla yapabiliyor.

Sesli simülasyon teknolojisi ile görme engelli kullanıcılara tüm site anlatılıyor ve hangi işlem için ne yapmaları gerektiği konusunda detaylı yönlendirmelerde bulunuluyor.

Teknosa adına ödülü Teknosa Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emre Kurtoğlu ve ekip arkadaşları aldı.

Ödül gecesindeki yemek, dünyada bir ilk olarak zifiri karanlıkta gerçekleştirildi.

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