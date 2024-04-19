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Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış

Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış

Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre TCMB'nin toplam rezervleri, 9 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 575 milyon dolar artışla 128 milyar 446 milyon dolara çıktı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. TCMB toplam rezervleri, 9 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 575 milyon dolar artarak 128 milyar 446 milyon dolara yükseldi.

Buna göre, 9 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 193 milyon dolar azalışla 70 milyar dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 5 Nisan'da 70 milyar 193 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 768 milyon dolar artışla 56 milyar 678 milyon dolardan 58 milyar 446 milyon dolar oldu.

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