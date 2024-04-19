Tokat depreminin ardından gözler oraya çevrilmişti

Tokat'ta 18 Nisan'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, Buğdaylı Fayı üzerinde gerçekleşti. Bölgede önemli bir deprem kaydı olmayan Buğdaylı Fayı'nın aktivitesi ve olası etkileri mercek altında.

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18 Nisan günü Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli olarak meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerin 5,25 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bu depremin ardından, en büyüğü 4,4 büyüklüğünde olmak üzere 100'e yakın artçı sarsıntı daha kaydedildi.

BBC Türkçe'ye konuşan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Deprem Teknolojileri Enstitüsü Yer Bilimleri Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Yasemin Korkusuz Öztürk, Buğdaylı Fayı'nın, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın batıya doğru uzanan en alt kolunun bir uzantısı olduğunu belirtiyor. Dr. Öztürk, Buğdaylı Fayı'nın daha önce bilinmeyen bir fay üzerinde meydana gelmiş olabileceğini ve bölgede daha büyük bir deprem olup olmayacağının belirsiz olduğunu ifade etti.

Deprem, Tokat başta olmak üzere Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerinde de hissedildi. Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde ve çevre köylerinde bazı binalar hasar gördü, ancak şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Türkiye, büyük oranda Anadolu levhası üzerinde yer alıyor ve bu levha, hem Arap hem de Avrasya levhalarının etkisi altında. Bu durum, Türkiye'nin özellikle doğu bölgelerinde sıkışma ve enerji birikimi sonucu sık sık depremlerin yaşanmasına sebep oluyor. Anadolu levhasının batıya doğru yılda yaklaşık 2,5 cm kayması ve Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu Fay Hattı boyunca oluşan gerilimler, Türkiye'yi yüksek deprem riski altında tutuyor.